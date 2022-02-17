Son dakika: Merkez Bankası 'faiz' kararını açıkladı

17 Şubat 2022 Perşembe, 14:00

Enflasyonun son 20 yılın zirvesi olan yüzde 48,69'a yükselmesi ve geçen aylardaki faiz indirimlerinin kur krizini tetiklemesi ardından TCMB, geçen ay olduğu gibi bu ay da politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Kur kriziyle birlikte enflasyon endişeleri artarken TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), yüzde 14 olan politika faizini sabit tuttu.

ARKA ARKAYA İNDİRİM YAPMIŞTI

TCMB, geçen yıl politika faizini eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 500 baz puan indirerek yüzde 19 seviyesinden yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, ocak ayında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

BEKLENDİĞİ GİBİ GELDİ

Reuters haber ajansının 20 kurumla yaptığı ankete göre, TCMB'nin bugün politika faizini sabit tutması bekleniyordu.

Bloomberg HT'nin 20 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette medyan beklenti politika faizinin değişmeyerek yüzde 14'te bırakılması yönündeydi.

TL'NİN 2021'DE DEĞER KAYBI YÜZDE 44

Son yıllarda Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle 2021'de TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 44 seviyesindeydi.

ENFLASYON TAHMİNİ

Yılsonu enflasyon tahminini yukarı yönlü yüzde 23.2'ye güncelleyen TCMB, politikaların tamamının liralaşmayı önceliklendireceğini belirtti.

Ekonomi yönetiminin yılsonu enflasyon tahmini yüzde 24 civarında şekilenirken şu an bu beklenti piyasa tahminlerinden çok uzak.