Son anket canlı yayında açıklandı: Oy farkı hiç bu kadar kapanmamıştı!

“Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna gelen yanıtları paylaşan Aksoy, daha önce yapılan anketlerde AKP’ye oy veren seçmenlerin sayıyı tamamladığını fakat CHP’nin bu farkı açtığını söyledi.

“İlk evrede AKP’nin tamamladığı bölümü CHP seçmeni tamamlıyor” diyen Aksoy, şu bilgileri verdi:

“Kararsızlar dağıtılmadan verilen yanıtlara göre AKP, yüzde 26.7’de kalıyor. CHP ise ikinci sırada 24,5 ile yer alıyor. HDP ise 9,2. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise hata payının yüzde 3 oluşu göz önünde bulundurularak CHP’nin oyu yüzde 28,7’ye yükseliyor. Çok uzak olmayan bir geçmişte iki parti arasındaki farkın iki kata yakın olduğunu görüyorduk. Bu yüzde 2’ye kadar geriledi. Yüzde 2’nin de altına düştüğü oluyor."

"Asgari ücretin açıklanmasıyla beraber yaşanan artış 0.4 düzeyinde. Bu artış seçmeninde somut bir dönüşüm yaratmadı. HDP’nin oyunun ne olacağını seçime çok yakın anlayabiliriz. Muhalif seçmen HDP’ye yükleniyor. HDP’yi barajın üzerinde çok net görebiliriz. MHP bütün araştırmalarda baraj yüzde 7’ye çekilmezse baraj altında kalıyor."