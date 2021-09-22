Son anket: Erdoğan 4 aday karşısında kaybediyor, en büyük farkı Yavaş atıyor

Erdoğan'a ankette en büyük farkı yüzde 21,4 ile Mansur Yavaş atıyor. Erdoğan'a karşı aday olmaları halinde İmamoğlu yüzde 12,4, Meral Akşener yüzde 10,2, Kılıçdaroğlu ise yüzde 5,2 fark atıyor.