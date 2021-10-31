Son anket: Seçmenden Erdoğan'a kötü haber!
HÜKÜMET DEĞİŞİRSE EKONOMİ DÜZELİR Mİ?
Ayrıca yurttaşlara, "hükümet değişirse ekonomi düzelir mi?" sorusu soruldu. Ankete katılan kişilerin yüzde 48,1'i ''ekonomi daha iyi olur'' yanıtını verdi. Ankete katılanların, yüzde 32,1 ''ekonomi daha kötü olur'', yüzde 16,3 ''ekonomik durum değişmez'', yüzde 3,5 ise ''bilmiyorum'' yanıtını verdi.
Yurttaşların ekonomideki kötü gidişatın nedeni olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'yi göstermesi dikkatlerden kaçmadı.
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