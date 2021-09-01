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Öte yandan Uslu, Saray İttifakı'nın ortağı olan MHP'nin ise yüzde 10'luk baraj sınırında olduğunu söyledi. MHP'nin oy oranının 9 ile 10 arasında olduğunu söyleyen Uslu, Ağustos ayı anket sonucuna göre Cumhur İttifak'ın oy oranını yüzde 44 ile 45 arasında olduğunu ifade etti.

