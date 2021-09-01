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CHP ve İyi Parti'nin oy oranını açıklamayan İbrahim Uslu, Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerine bakıldığında oy oranını yüzde 55'lere yaklaştığını açıkladı.
ERDOĞAN ANKET SONUÇLARINI GÖRÜYOR
AKP'deki oy oranının düşüşünde göçmenler ve orman yangınların etkili olduğunu Uslu, Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu gördüğünü ve Afganistan ve göçmenlerle ilgili söylemlerin bu yüzden değiştiğini söyledi.
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