<p>Son anket sonuçları İbrahim Uslu tarafından açıklandı. Uslu, Ağustos anketinde AKP'nin 2001’den bu yana ilk kez en düşük oy seviyesini gördüğünü açıkladı.<br></p>
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Son anket sonuçları İbrahim Uslu tarafından açıklandı. Uslu, Ağustos anketinde AKP'nin 2001’den bu yana ilk kez en düşük oy seviyesini gördüğünü açıkladı.

<p><strong>AKP EN DÜŞÜK OY ORANINI GÖRDÜ</strong></p><p>AKP'nin kurulduğu yıl olan 2001'den bu yana en düşük oy oranına sahip olduğunu belirten Uslu, Erdoğan'ın partisinin oy oranını Ağustos ayı anketinde yüzde 33 olarak açıkladı.</p>
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AKP EN DÜŞÜK OY ORANINI GÖRDÜ

AKP'nin kurulduğu yıl olan 2001'den bu yana en düşük oy oranına sahip olduğunu belirten Uslu, Erdoğan'ın partisinin oy oranını Ağustos ayı anketinde yüzde 33 olarak açıkladı.

<p>İbrahim Uslu, AKP'nin bu kadar düşük oy almasının sebebi olarak Afganistan'dan gelen göçmenler ve orman yangınlarındaki yönetim zaafiyetinin neden olduğunu kaydetti.<br></p>
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İbrahim Uslu, AKP'nin bu kadar düşük oy almasının sebebi olarak Afganistan'dan gelen göçmenler ve orman yangınlarındaki yönetim zaafiyetinin neden olduğunu kaydetti.

<p>Öte yandan Uslu, Saray İttifakı'nın ortağı olan MHP'nin ise yüzde 10'luk baraj sınırında olduğunu söyledi. MHP'nin oy oranının 9 ile 10 arasında olduğunu söyleyen Uslu, Ağustos ayı anket sonucuna göre Cumhur İttifak'ın oy oranını yüzde 44 ile 45 arasında olduğunu ifade etti.<br></p>
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Öte yandan Uslu, Saray İttifakı'nın ortağı olan MHP'nin ise yüzde 10'luk baraj sınırında olduğunu söyledi. MHP'nin oy oranının 9 ile 10 arasında olduğunu söyleyen Uslu, Ağustos ayı anket sonucuna göre Cumhur İttifak'ın oy oranını yüzde 44 ile 45 arasında olduğunu ifade etti.

<p>CHP ve İyi Parti'nin oy oranını açıklamayan İbrahim Uslu, Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerine bakıldığında oy oranını yüzde 55'lere yaklaştığını açıkladı.</p><p><strong>ERDOĞAN ANKET SONUÇLARINI GÖRÜYOR</strong></p><p>AKP'deki oy oranının düşüşünde göçmenler ve orman yangınların etkili olduğunu Uslu, Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu gördüğünü ve Afganistan ve göçmenlerle ilgili söylemlerin bu yüzden değiştiğini söyledi.</p>
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CHP ve İyi Parti'nin oy oranını açıklamayan İbrahim Uslu, Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerine bakıldığında oy oranını yüzde 55'lere yaklaştığını açıkladı.

ERDOĞAN ANKET SONUÇLARINI GÖRÜYOR

AKP'deki oy oranının düşüşünde göçmenler ve orman yangınların etkili olduğunu Uslu, Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu gördüğünü ve Afganistan ve göçmenlerle ilgili söylemlerin bu yüzden değiştiğini söyledi.

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