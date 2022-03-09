Son ankette çarpıcı 'ikinci tur' sonucu

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2022 Çarşamba, 10:01
Son ankette çarpıcı 'ikinci tur' sonucu

Gezici Araştırma şirketi, şubat ayı içerisinde yapılan son seçim anketi sonuçlarını paylaştı.

Araştırmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Son ankette çarpıcı 'ikinci tur' sonucu

Yapılan anket çalışmasında katılımcılara "Bu pazar genel seçim yapılsa hangi partiye oy verirdiniz" sorusu yöneltildi. 

Son ankette çarpıcı 'ikinci tur' sonucu

Verilen cevapta CHP'nin AKP ile arasındaki farkın azaldığı görüldü. 

Araştırmaya katılan halkın yüzde 30,4'ü AKP-Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek istediğini ifade ederken, yüzde 28.2'si CHP- Kemal Kılıçdaroğlu'na, yüzde 11.3'ünün ise İYİ Parti-Meral Akşener'e oy vermek istediği ortaya çıktı.

Son ankette çarpıcı 'ikinci tur' sonucu

Katılımcılara ayrıca "Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenemeyip ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan kalsa kime oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. 

Son ankette çarpıcı 'ikinci tur' sonucu

Katılımcıların yüzde 52.6'sı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek istediğini ifade ederken, yüzde 47.4'ü ise Recep Tayyip Erdoğan cevabını verdi.

Son ankette çarpıcı 'ikinci tur' sonucu

Araştırmada, "Size göre ülkenin ekonomik sorunlarını kim çözebilir" sorusu da soruldu.

Katılımcıların yüzde 40,1'i Millet İttifakı'nın çözebileceğini ifade ederken, yüzde 37,6'sı Cumhur İttifakı'nın çözebileceğini, yüzde 22,3'ü ise bir fikrinin olmadığını belirtti.

Son ankette çarpıcı 'ikinci tur' sonucu

Araştırmada "Ülkenin geleceğinden kaygı duyuyor musunuz?" sorusuna verilen cevaplarda ise halkın yüzde 69.2'si ülkenin geleceğinden kaygı duyduğunu belirtirtirken yüzde 30.8'i ise kaygı duymadığını ifade etti.

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