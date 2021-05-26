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“Sedat Peker’in açıklamalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi görüşünüzü en iyi ifade eder?” sorusunu katılımcıların yüzde 22,5'i “Sedat Peker kendi çıkarı için bazı siyasetçilere yönelik gerçek dışı ithamlarda bulunmaktadır”, yüzde 52,6'sı “Peker’in bazı siyasetçilerle ilgili açıklamalarının doğru olduğunu düşünüyorum” şeklinde cevapladı. Yüzde 24,9 ise değerlendirme yapacak kadar bilgisi olmadığını söyledi.
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“Siyaset-mafya ilişkisinin eskiden olduğu gibi devam ettiği” görüşüne, AK Parti seçmeninin yüzde 30,3'ü tamamen katıldığını, yüzde 12,5'i kısmen katıldığını söyledi. Bu görüşen tamamen katılanların oranı CHP seçmeninde yüzde 83,6, HDP seçmeninde yüzde 86,3, MHP seçmeninde yüzde 51,9, İYİ Parti seçmeninde yüzde 84,6 oldu.
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