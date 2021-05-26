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“Sedat Peker’in açıklamalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi görüşünüzü en iyi ifade eder?” sorusunu katılımcıların yüzde 22,5'i “Sedat Peker kendi çıkarı için bazı siyasetçilere yönelik gerçek dışı ithamlarda bulunmaktadır”, yüzde 52,6'sı “Peker’in bazı siyasetçilerle ilgili açıklamalarının doğru olduğunu düşünüyorum” şeklinde cevapladı. Yüzde 24,9 ise değerlendirme yapacak kadar bilgisi olmadığını söyledi.

