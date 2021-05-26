<p>Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, “Türkiye Siyaset Paneli” mayıs ayı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Son dönemde yayımladığı videolarla gündeme oturan iddialarda bulunan Sedat Peker'e ilişkin dikkat çeken veriler ortaya çıktı.<br></p>
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Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, “Türkiye Siyaset Paneli” mayıs ayı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Son dönemde yayımladığı videolarla gündeme oturan iddialarda bulunan Sedat Peker'e ilişkin dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

<p>Organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla aranana ve yayınladığı videolarla gündem olan Sedat Peker'in açıklamalarından ne kadar haberdar olunduğuna dair soruya yüzde 56,5 “Sedat Peker’in açıklamalarından haberdarım”, yüzde 43,5 “Haberdar değilim” yanıtını verdi.<br></p>
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Organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla aranana ve yayınladığı videolarla gündem olan Sedat Peker'in açıklamalarından ne kadar haberdar olunduğuna dair soruya yüzde 56,5 “Sedat Peker’in açıklamalarından haberdarım”, yüzde 43,5 “Haberdar değilim” yanıtını verdi.

<p>“Sedat Peker’in açıklamalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi görüşünüzü en iyi ifade eder?” sorusunu katılımcıların yüzde 22,5'i “Sedat Peker kendi çıkarı için bazı siyasetçilere yönelik gerçek dışı ithamlarda bulunmaktadır”, yüzde 52,6'sı “Peker’in bazı siyasetçilerle ilgili açıklamalarının doğru olduğunu düşünüyorum” şeklinde cevapladı. Yüzde 24,9 ise değerlendirme yapacak kadar bilgisi olmadığını söyledi.<br></p>
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“Sedat Peker’in açıklamalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi görüşünüzü en iyi ifade eder?” sorusunu katılımcıların yüzde 22,5'i “Sedat Peker kendi çıkarı için bazı siyasetçilere yönelik gerçek dışı ithamlarda bulunmaktadır”, yüzde 52,6'sı “Peker’in bazı siyasetçilerle ilgili açıklamalarının doğru olduğunu düşünüyorum” şeklinde cevapladı. Yüzde 24,9 ise değerlendirme yapacak kadar bilgisi olmadığını söyledi.

<p>Türkiye'de “siyaset-mafya ilişkisinin eskiden olduğu gibi devam ettiği” yönündeki görüşe katıldıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 68,9, kısmen katıldıklarını belirtenlerin oranı yüzde 8 ve katılmadıklarını beyan edenlerin oranı yüzde 23,1 oldu.<br></p>
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Türkiye'de “siyaset-mafya ilişkisinin eskiden olduğu gibi devam ettiği” yönündeki görüşe katıldıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 68,9, kısmen katıldıklarını belirtenlerin oranı yüzde 8 ve katılmadıklarını beyan edenlerin oranı yüzde 23,1 oldu.

<p>“Siyaset-mafya ilişkisinin eskiden olduğu gibi devam ettiği” görüşüne, AK Parti seçmeninin yüzde 30,3'ü tamamen katıldığını, yüzde 12,5'i kısmen katıldığını söyledi. Bu görüşen tamamen katılanların oranı CHP seçmeninde yüzde 83,6, HDP seçmeninde yüzde 86,3, MHP seçmeninde yüzde 51,9, İYİ Parti seçmeninde yüzde 84,6 oldu.<br></p>
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“Siyaset-mafya ilişkisinin eskiden olduğu gibi devam ettiği” görüşüne, AK Parti seçmeninin yüzde 30,3'ü tamamen katıldığını, yüzde 12,5'i kısmen katıldığını söyledi. Bu görüşen tamamen katılanların oranı CHP seçmeninde yüzde 83,6, HDP seçmeninde yüzde 86,3, MHP seçmeninde yüzde 51,9, İYİ Parti seçmeninde yüzde 84,6 oldu.

<p>İşte dikkat çeken araştırma sonuçları...</p>
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İşte dikkat çeken araştırma sonuçları...

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