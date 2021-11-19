Son dakika | Mansur Yavaş'tan Ankara'daki patlamaya ilişkin açıklama

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2021 Cuma, 09:47
<p>Ankara'nın Keçiören ilçesinde üçü ağır, dört kişinin yaralandığı, iki kişinin ise yaşamını yitirdiği apartman patlamasının etkisi gün ağarınca ortaya çıktı.&nbsp;</p>

Ankara'nın Keçiören ilçesinde üçü ağır, dört kişinin yaralandığı, iki kişinin ise yaşamını yitirdiği apartman patlamasının etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. 

<p>Keçiren ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde dün saat 22.26 sıralarında 3 katlı bir binada patlama meydana gelmişti. Patlamada 3'ü ağır 4 kişi yaralanmış, 2 kişi de yaşamını yitirmişti.&nbsp;</p><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x85otv6?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x85otv6?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div>

Keçiren ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde dün saat 22.26 sıralarında 3 katlı bir binada patlama meydana gelmişti. Patlamada 3'ü ağır 4 kişi yaralanmış, 2 kişi de yaşamını yitirmişti. 

<p>Şiddetli patlamaının etkisi gün ağarınca ortaya çıktı.&nbsp;</p>

Şiddetli patlamaının etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. 

<p>Patlamanın etkisiyle apartmanın duvarlarının yıkıldığı, evdeki eşyaların dışarıya çıktığı görüldü.&nbsp;</p>

Patlamanın etkisiyle apartmanın duvarlarının yıkıldığı, evdeki eşyaların dışarıya çıktığı görüldü. 

<p><strong>YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA</strong></p><p>Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, patlamanın tüpten kaynaklı olduğunu belirterek, yaralıların durumunun ağır olduğunu açıkladı.</p>

YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, patlamanın tüpten kaynaklı olduğunu belirterek, yaralıların durumunun ağır olduğunu açıkladı.

<p><strong>SORUŞTURMA BAŞLATILDI</strong></p><p>Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada " İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı mahallesindeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlama ile ilgili olarak başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatıldığı, Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.</p>

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada " İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı mahallesindeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlama ile ilgili olarak başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatıldığı, Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.


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