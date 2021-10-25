Son Dakika... Benzine 44 kuruş zam geliyor

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2021 Pazartesi, 12:29
<p>Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde, 44 kuruş zam yapılması bekleniyor.<br></p>

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde, 44 kuruş zam yapılması bekleniyor.

<p>TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına da zam şeklinde yansıyor.<br></p>

TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına da zam şeklinde yansıyor.

<p>Halktv'de yer alan habere göre, benzinin litre fiyatında 44 kuruş zam yapılması beklendiği bildirildi. Uluslararası fiyat artışları ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olan zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.<br></p>

Halktv'de yer alan habere göre, benzinin litre fiyatında 44 kuruş zam yapılması beklendiği bildirildi. Uluslararası fiyat artışları ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olan zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

<p>Benzine en son 16 Ekim'de 37 kuruş zam gelmişti. Bir miktarı eşel mobil sistemi gereği ÖTV'den karşılanan artışın 14 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı.<br></p>

Benzine en son 16 Ekim'de 37 kuruş zam gelmişti. Bir miktarı eşel mobil sistemi gereği ÖTV'den karşılanan artışın 14 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı.

<p>Yapılacak zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 8,36 liraya; Ankara'da 8,44 liraya; İzmir'de ise 8,46 liraya yükselmesi öngörülüyor.<br></p>

Yapılacak zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 8,36 liraya; Ankara'da 8,44 liraya; İzmir'de ise 8,46 liraya yükselmesi öngörülüyor.

<p>Motorin ve LPG için ise yeni bir zam kararı bulunmuyor.<br></p>

Motorin ve LPG için ise yeni bir zam kararı bulunmuyor.

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