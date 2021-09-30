Son dakika... Erdoğan, Putin'in teklifini açıkladı

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2021 Perşembe, 13:13
<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de görüşüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine yaptığı teklifi açıkladı.<br></p>

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de görüşüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine yaptığı teklifi açıkladı.

<p>Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye'ye dönüşü esnasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.<br></p>

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye'ye dönüşü esnasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

<p>Erdoğan NTV'de yer alan habere göre ayrıca uçak motoru yapımında iki ülkenin birlikte adım atabileceğini ve denizaltı dahil olmak üzere gemi inşası alanında müşterek hareket edebileceğini ifade etti.<br></p>

Erdoğan NTV'de yer alan habere göre ayrıca uçak motoru yapımında iki ülkenin birlikte adım atabileceğini ve denizaltı dahil olmak üzere gemi inşası alanında müşterek hareket edebileceğini ifade etti.

<p><strong>PUTİN'İN TEKLİFİNİ AÇIKLADI</strong></p><p>Erdoğan uzay çalışmaları alanında Türkiye'nin Rusya ile birlikte çalışabileceğini ve Putin'in bir tane karada, bir tane de denizde platform oluşturmak suretiyle iki ülkenin birlikte uzaya roket fırlatma teklifinde bulunduğunu ifade etti.</p>

PUTİN'İN TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Erdoğan uzay çalışmaları alanında Türkiye'nin Rusya ile birlikte çalışabileceğini ve Putin'in bir tane karada, bir tane de denizde platform oluşturmak suretiyle iki ülkenin birlikte uzaya roket fırlatma teklifinde bulunduğunu ifade etti.

<p>Erdoğan, "Uzayla ilgili atılabilecek adımlarla ilgili de heyetlerimizi, ekiplerimizi çalıştıracağız. Yapılacak çalışmayla da bunun zamanlamasını, yol haritası belirleyeceğiz" dedi.<br></p>

Erdoğan, "Uzayla ilgili atılabilecek adımlarla ilgili de heyetlerimizi, ekiplerimizi çalıştıracağız. Yapılacak çalışmayla da bunun zamanlamasını, yol haritası belirleyeceğiz" dedi.

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