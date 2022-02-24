Son dakika: Kiev'de yaşayanlar şehri böyle terk etmeye başladı

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 08:25
Son dakika: Kiev'de yaşayanlar şehri böyle terk etmeye başladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya karşı özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. 

Başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.  

Son dakika: Kiev'de yaşayanlar şehri böyle terk etmeye başladı

Askeri operasyon kararının ve Kiev'deki patlama seslerinin ardından halk şehri terk etmeye başladı.

Son dakika: Kiev'de yaşayanlar şehri böyle terk etmeye başladı

Yollarda trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü. Kentten, hava saldırı sirenlerinin çaldığını gösteren videolar, sosyal medyada paylaşıldı.

Son dakika: Kiev'de yaşayanlar şehri böyle terk etmeye başladı
Son dakika: Kiev'de yaşayanlar şehri böyle terk etmeye başladı
Son dakika: Kiev'de yaşayanlar şehri böyle terk etmeye başladı
Son dakika: Kiev'de yaşayanlar şehri böyle terk etmeye başladı

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