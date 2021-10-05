Son Dakika... Sigara fiyatlarına bir zam daha!

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2021 Salı, 10:20
<p>Türkiye ekim ayına zamlarla başladı. Sigara fiyatlarına gelen zamlar büyük yankı uyandırdı.<br></p>

Türkiye ekim ayına zamlarla başladı. Sigara fiyatlarına gelen zamlar büyük yankı uyandırdı.

<p>Geçtiğimiz günlerde Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, bazı sigara fiyatlarına 1 TL zam geldiğini açıklamıştı.<br></p>

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, bazı sigara fiyatlarına 1 TL zam geldiğini açıklamıştı.

<p>Özgür Aybaş'ın paylaştığı listeye göre 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu.&nbsp;<br></p>

Özgür Aybaş'ın paylaştığı listeye göre 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. 

<p>Zam bir şirket tarafından yapılırken diğer üreticilerin de fiyat artışına gidip gitmeyeceği enflasyon açısından takip edilirken, başka şirket tarafından da bazı sigara gruplarına zam geldi.<br></p>

Zam bir şirket tarafından yapılırken diğer üreticilerin de fiyat artışına gidip gitmeyeceği enflasyon açısından takip edilirken, başka şirket tarafından da bazı sigara gruplarına zam geldi.

<p>Bugün Özgür Aybaş, yeni listeyi paylaşırken listedeki sigara gruplarına 1 TL zam geldiği dikkat çekti. 15 TL olan sigaralar 16 TL olurken, 16 TL olan sigaralar ise 17 TL oldu.<br></p>

Bugün Özgür Aybaş, yeni listeyi paylaşırken listedeki sigara gruplarına 1 TL zam geldiği dikkat çekti. 15 TL olan sigaralar 16 TL olurken, 16 TL olan sigaralar ise 17 TL oldu.

<p>17 TL olan sigara grubu ise 18 TL olarak satılacak.Aynı gruptaki farklı sigara markası ise yine 1 TL zamlanarak 15,5 TL oldu.<br data-mce-bogus="1"></p>

17 TL olan sigara grubu ise 18 TL olarak satılacak.Aynı gruptaki farklı sigara markası ise yine 1 TL zamlanarak 15,5 TL oldu.

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