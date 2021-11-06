Son seçim anketi: Erdoğan kaybediyor

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2021 Cumartesi, 10:58
<p>Area Araştırma Şirketi son seçim anketi sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olması durumunda alacağı oy oranındaki düşüş dikkat çekti.</p>

Area Araştırma Şirketi son seçim anketi sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olması durumunda alacağı oy oranındaki düşüş dikkat çekti.

<p>Area Araştırma Şirketi, 26 ilde 28 – 31 Ekim 2021 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri bin 580 kişi ile yapılan son anket sonuçlarını yayımladı. Son seçim anketi sonuçlarına göre, AKP ve MHP’nin oylarındaki düşüş net bir şekilde gözlemlenirken, Erdoğan'ın oy oranındaki düşüş ise net bir şekilde ortaya çıktı.</p>

Area Araştırma Şirketi, 26 ilde 28 – 31 Ekim 2021 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri bin 580 kişi ile yapılan son anket sonuçlarını yayımladı. Son seçim anketi sonuçlarına göre, AKP ve MHP’nin oylarındaki düşüş net bir şekilde gözlemlenirken, Erdoğan'ın oy oranındaki düşüş ise net bir şekilde ortaya çıktı.

<p>Son ankette katılımcılara, <strong>''Ekonomideki kötü gidişin sebebi sizce nedir?''</strong> sorusu soruldu.</p><p>Anket sonuçlarına göre, ekonomideki kötü gidişin sebebi olarak hükümetin yanlış politikaları olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 57,5, dış güçler olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 29,9, diğer sebepler olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 2,8 iken, fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 9,9 olarak belirlendi.</p>

Son ankette katılımcılara, ''Ekonomideki kötü gidişin sebebi sizce nedir?'' sorusu soruldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomideki kötü gidişin sebebi olarak hükümetin yanlış politikaları olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 57,5, dış güçler olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 29,9, diğer sebepler olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 2,8 iken, fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 9,9 olarak belirlendi.

<p><strong>EN ÖNEMLİ SORUN EKONOMİ</strong></p><p><strong>''Sizce, Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?''</strong> sorusuna katılımcıların, yüzde 74,0'ü''ekonomi'' ve ''işsizlik'' derken, ''eğitim sistemi ve eğitimsizlik'' diyenlerin oranı yüzde 4,5 olarak belirlendi. Aynı soruya katılımcıların yüzde, 4,4 fikir belirtmezken, yüzde 17,2 diğer sorunları dile getirdi.</p>

EN ÖNEMLİ SORUN EKONOMİ

''Sizce, Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?'' sorusuna katılımcıların, yüzde 74,0'ü''ekonomi'' ve ''işsizlik'' derken, ''eğitim sistemi ve eğitimsizlik'' diyenlerin oranı yüzde 4,5 olarak belirlendi. Aynı soruya katılımcıların yüzde, 4,4 fikir belirtmezken, yüzde 17,2 diğer sorunları dile getirdi.

<p><strong>10 BÜYÜKELÇİ SORUNU</strong></p><p><strong>''Recep Tayyip Erdoğan'ın; Osman Kavala’nın serbest bırakılması yönünde açıklama yapan on büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?''</strong> sorusuna ise&nbsp; katılımcıların, yüzde 31,7'si olumlu, olumsuz karşılayanların oranı yüzde 41,0 iken fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 27,3 olarak belirlendi.</p>

10 BÜYÜKELÇİ SORUNU

''Recep Tayyip Erdoğan'ın; Osman Kavala’nın serbest bırakılması yönünde açıklama yapan on büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna ise  katılımcıların, yüzde 31,7'si olumlu, olumsuz karşılayanların oranı yüzde 41,0 iken fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 27,3 olarak belirlendi.

<p><strong>KILIÇDAROĞLU'NUN BÜROKRATLARA YÖNELİK MESAJI</strong></p><p>CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik mesajında “…siz&nbsp;Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa durun" şeklindeki sözlerini olumlu karşılayanların oranı yüzde 48,7,&nbsp;olumsuz karşılayanların oranı yüzde 36,6 iken, fikir belirtmeyenlerin oranı ise&nbsp;yüzde 14,7 şeklinde ortaya çıktı.</p>

KILIÇDAROĞLU'NUN BÜROKRATLARA YÖNELİK MESAJI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik mesajında “…siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa durun" şeklindeki sözlerini olumlu karşılayanların oranı yüzde 48,7, olumsuz karşılayanların oranı yüzde 36,6 iken, fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 14,7 şeklinde ortaya çıktı.

<p><strong>TEZKERE YANITI</strong></p><p>Türk Silahlı Kuvvetleri Birlikleri’nin Suriye ve Irak'a gönderilmesine ilişkin 2 yıl&nbsp;süreli Meclis Tezkeresi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin ‘Hayır’ oyu vermesini&nbsp;olumlu karşılayanların oranı yüzde 42,7, olumsuz karşılayanların oranı yüzde 42,9 iken, yüzde 14,4 fikir belirtmedi.</p>

TEZKERE YANITI

Türk Silahlı Kuvvetleri Birlikleri’nin Suriye ve Irak'a gönderilmesine ilişkin 2 yıl süreli Meclis Tezkeresi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin ‘Hayır’ oyu vermesini olumlu karşılayanların oranı yüzde 42,7, olumsuz karşılayanların oranı yüzde 42,9 iken, yüzde 14,4 fikir belirtmedi.

<p><strong>SAADET, DEVA VE GELECEK İTTİFAKI</strong></p><p>Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin seçimlere ittifak halinde&nbsp;girmesi durumunda oy verebileceğini belirtenlerin oranı yüzde 21,6, oy&nbsp;vermeyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 56,6, oy verip vermeme konusunda&nbsp;kararsız kalanların oranı ise yüzde 21,8 olarak belirlendi.</p>

SAADET, DEVA VE GELECEK İTTİFAKI

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin seçimlere ittifak halinde girmesi durumunda oy verebileceğini belirtenlerin oranı yüzde 21,6, oy vermeyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 56,6, oy verip vermeme konusunda kararsız kalanların oranı ise yüzde 21,8 olarak belirlendi.

<p><strong>CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ</strong></p><p>''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı buluyor musunuz?'' sorusuna katılımcıları, yüzde 33,9 başarılı, yüzde 57,8'i başarısız, yüzde 8,3'ü ise fikrim yok yanıtını verdi.</p>

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı buluyor musunuz?'' sorusuna katılımcıları, yüzde 33,9 başarılı, yüzde 57,8'i başarısız, yüzde 8,3'ü ise fikrim yok yanıtını verdi.

<p><strong>TÜRKİYE'NİN YÖNETİM SİSTEMİ</strong></p><p>Kararsızlar dağıtılmadan Türkiye’nin yönetim sisteminin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 51,1 iken, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olmasını belirtenlerin oranı yüzde 33,0 kararsız-sandığa gitmem diyenlerin oranı ise yüzde 15,9 olaraka belirlendi.</p><p>Kararsızlar ve sandığa gitmem diyenler dağıtıldığında; Türkiye’nin yönetim sisteminin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 60,8’dir. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olmasını belirtenlerin oranı ise yüzde 39,2’dir.</p>

TÜRKİYE'NİN YÖNETİM SİSTEMİ

Kararsızlar dağıtılmadan Türkiye’nin yönetim sisteminin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 51,1 iken, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olmasını belirtenlerin oranı yüzde 33,0 kararsız-sandığa gitmem diyenlerin oranı ise yüzde 15,9 olaraka belirlendi.

Kararsızlar ve sandığa gitmem diyenler dağıtıldığında; Türkiye’nin yönetim sisteminin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 60,8’dir. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olmasını belirtenlerin oranı ise yüzde 39,2’dir.

<p><strong>BUGÜN SEÇİM OLSA</strong></p><p>&nbsp;Son ankette katılımcılara, “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna ise katılımcılar şu yanıtı verdi:</p><p><strong>KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA</strong></p><p>- AKP yüzde 34,7</p><p><strong>- CHP yüzde 27,7</strong></p><p>- İYİ Parti yüzde 12,7</p><p><strong>- MHP yüzde 8,8</strong></p><p>- HDP yüzde 8,7</p><p><strong>- DEVA Partisi yüzde 3,1</strong></p><p>- Diğer yüzde 4,2</p><p><strong>KARARSIZLAR DAĞITILMADAN</strong></p><p>- AKP yüzde 29,4</p><p><strong>- CHP yüzde 23,5</strong></p><p>- İYİ Parti yüzde 10,8</p><p><strong>- MHP yüzde 7,5</strong></p><p>- HDP yüzde 7,4</p><p><strong>- DEVA Partisi yüzde 2,6</strong></p><p>- Diğer yüzde 3,6</p><p><strong>- Kararsız ve hiçbiri yüzde 15,2</strong></p>

BUGÜN SEÇİM OLSA

 Son ankette katılımcılara, “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna ise katılımcılar şu yanıtı verdi:

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA

- AKP yüzde 34,7

- CHP yüzde 27,7

- İYİ Parti yüzde 12,7

- MHP yüzde 8,8

- HDP yüzde 8,7

- DEVA Partisi yüzde 3,1

- Diğer yüzde 4,2

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN

- AKP yüzde 29,4

- CHP yüzde 23,5

- İYİ Parti yüzde 10,8

- MHP yüzde 7,5

- HDP yüzde 7,4

- DEVA Partisi yüzde 2,6

- Diğer yüzde 3,6

- Kararsız ve hiçbiri yüzde 15,2

<p><strong>ERDOĞAN'A OY VERME DAVRANIŞI</strong></p><p>''Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a oy verme davranışınız nasıl olur?'' sorusuna katılımcıların yüzde 31,3'ü oy vereceğini belirtirken, oy vermeyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 50,1 iken, yüzde 18,6'sı ise kararsız olduğunu belirtti.</p>

ERDOĞAN'A OY VERME DAVRANIŞI

''Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a oy verme davranışınız nasıl olur?'' sorusuna katılımcıların yüzde 31,3'ü oy vereceğini belirtirken, oy vermeyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 50,1 iken, yüzde 18,6'sı ise kararsız olduğunu belirtti.


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