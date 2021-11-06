Son seçim anketi: Erdoğan kaybediyor

Area Araştırma Şirketi, 26 ilde 28 – 31 Ekim 2021 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri bin 580 kişi ile yapılan son anket sonuçlarını yayımladı. Son seçim anketi sonuçlarına göre, AKP ve MHP’nin oylarındaki düşüş net bir şekilde gözlemlenirken, Erdoğan'ın oy oranındaki düşüş ise net bir şekilde ortaya çıktı.