Sonbahar 2022 için dünyayı sarsan 'Exquisite Gucci' işbirliği

Son birkaç aydır iki marka arasında olası bir işbirliği moda dünyasında kulisleri çalkalamıştı.

Sportif Adidas logosuyla süslenmiş Gucci’nin göz alıcı şıklığı ise gündeme damgasını vurdu.

Moda dünyası uzun süre Gucci ve Adidas işbirliği olan yeni Exquisite Gucci ile tanışmayı bekledi ve ortaya çıkan bu yeni görüntüler moda haftasında gündem oldu.