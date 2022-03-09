Sonbahar 2022 için dünyayı sarsan 'Exquisite Gucci' işbirliği

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2022 Çarşamba, 16:19
Sonbahar 2022 için dünyayı sarsan 'Exquisite Gucci' işbirliği

Son birkaç aydır iki marka arasında olası bir işbirliği moda dünyasında kulisleri çalkalamıştı.

Sportif Adidas logosuyla süslenmiş Gucci’nin göz alıcı şıklığı ise gündeme damgasını vurdu.

Moda dünyası uzun süre Gucci ve Adidas işbirliği olan yeni Exquisite Gucci ile tanışmayı bekledi ve ortaya çıkan bu yeni görüntüler moda haftasında gündem oldu.

Sonbahar 2022 için dünyayı sarsan 'Exquisite Gucci' işbirliği

Gucci Sonbahar/Kış 22 gösterisinde tasarımlarında GG monogramı varken, aynı zamanda üç şeritli logoları içeren parçalarda görücüye çıktı ve böylece söylentiler doğrulandı.

Sonbahar 2022 için dünyayı sarsan 'Exquisite Gucci' işbirliği

Bu yeni kreasyonda ceketler,  elbiseler, etekler ve kabanlar gibi çeşitli materyaller üretildi. Kadifeden şifona hatta metalik kaplamalara uzanan bu çeşitlilik kombinasyonuyla gösterişli bir etkileşim oluşturuyor.

Sonbahar 2022 için dünyayı sarsan 'Exquisite Gucci' işbirliği

Gucci kreatif direktörü Alessandro Michele, koleksiyon için şöyle söyledi:

“Kadın moda haftasında bir erkek koleksiyonu. Erkek dünyam çok, çok geniş. Erkekler, kadınsı bir dünya ile bir diyalog başlattı ve ben bunu gösterme fırsatını düşünüyordum.” 

Sonbahar 2022 için dünyayı sarsan 'Exquisite Gucci' işbirliği

Logolu şık elbiseler ve canlı renklerin birleştiğine uzanan koleksiyonun tarzı dikkat çekti.

Sonbahar 2022 için dünyayı sarsan 'Exquisite Gucci' işbirliği

Markanın Milano merkezinden sadece birkaç adım ötede gösterilen defile, Michele’in imzası olan takım elbisesi ile  kruvaze blazerlerı, belirgin omuzlar, dökümlü pantolonlar ile açıldı. 

Sonbahar 2022 için dünyayı sarsan 'Exquisite Gucci' işbirliği

70’lerden tanıdık şarkılar ve yansıtıcı fon ile modeller, 70’lerin sonlarındaki bir diskotek gibi görünüyor.

Sonbahar 2022 için dünyayı sarsan 'Exquisite Gucci' işbirliği

Sportif Adidas logosuyla süslenmiş Gucci’nin göz alıcı şıklığı da ses getirdi.

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