Sosyal medya fenomenleri ne kadar kazanıyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan bir televizyon programının iddialarına göre, sosyal medya fenomenlerinin kazançları dikkat çekti.

Duygu Özaslan, Danla Biliç, Gamze Erçel gibi fenomenlerin aldıkları ücretler gündeme geldi.

TV8’de yayınlanan 2.Sayfa programındaki iddialara göre işte o rakamlar...

