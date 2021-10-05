Sosyal medya fenomenleri ne kadar kazanıyor?

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2021 Salı, 10:48
<p>TV8 ekranlarında yayınlanan bir televizyon programının iddialarına göre, sosyal medya fenomenlerinin kazançları dikkat çekti. </p><p>Duygu Özaslan, Danla Biliç, Gamze Erçel gibi fenomenlerin aldıkları ücretler gündeme geldi.</p><p><strong>TV8’de yayınlanan 2.Sayfa programındaki iddialara göre işte o rakamlar...</strong><br></p>

TV8 ekranlarında yayınlanan bir televizyon programının iddialarına göre, sosyal medya fenomenlerinin kazançları dikkat çekti.

Duygu Özaslan, Danla Biliç, Gamze Erçel gibi fenomenlerin aldıkları ücretler gündeme geldi.

TV8’de yayınlanan 2.Sayfa programındaki iddialara göre işte o rakamlar...

<p><strong>Danla Biliç:</strong> Post ve story başına 180 bin TL<br></p>

Danla Biliç: Post ve story başına 180 bin TL

<p><strong>Gamze Erçel:</strong> Post ve story başına 80 bin TL<br></p>

Gamze Erçel: Post ve story başına 80 bin TL

<p><strong>Duygu Özaslan:</strong> Post ve story başına 100 bin TL<br></p>

Duygu Özaslan: Post ve story başına 100 bin TL

<p><strong>Aslıhan Doğan Turan:</strong> Post ve story başına 40 bin TL</p>

Aslıhan Doğan Turan: Post ve story başına 40 bin TL

<p><strong>Rachel Araz:</strong> Post ve story başına 50 bin TL</p>

Rachel Araz: Post ve story başına 50 bin TL

<p><strong>Yasemin Özilhan:</strong> Story başına 40 bin TL post başına 60 bin TL<br></p>

Yasemin Özilhan: Story başına 40 bin TL post başına 60 bin TL

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