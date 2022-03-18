Sosyal medyada gündem olmuştu: Merdiven korkuluklarını çalan hırsız yakalandı

DHA
18 Mart 2022 Cuma, 15:56
<p>Ümraniye'de yanından geçenlere aldırış etmenden apartmanın merdiven korkuluklarını sökerek çalan şüpheli yakalandı.</p><p>Şüphelinin apartman sakinlerinin gözü önünde korkulukları sökerek çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.&nbsp;</p>

Ümraniye'de yanından geçenlere aldırış etmenden apartmanın merdiven korkuluklarını sökerek çalan şüpheli yakalandı.

Şüphelinin apartman sakinlerinin gözü önünde korkulukları sökerek çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 

<p>Çakmak ve Atakent bölgelerinde apartman korkulukları ve bahçe demir kapılarının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.</p><p>İncelemeler sonucu 4 ayrı hırsızlık olayının faili E.Ç.(37) yakalanarak gözaltına alındı.</p>

Çakmak ve Atakent bölgelerinde apartman korkulukları ve bahçe demir kapılarının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İncelemeler sonucu 4 ayrı hırsızlık olayının faili E.Ç.(37) yakalanarak gözaltına alındı.

<p>Şüphelinin yapılan sorgulamasında, hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda kaydının olduğu, ayrıca Ümraniye Dudullu bölgesinde meydana gelen 3 adet hırsızlık suçunun daha faili olduğu tespit edildi.</p>

Şüphelinin yapılan sorgulamasında, hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda kaydının olduğu, ayrıca Ümraniye Dudullu bölgesinde meydana gelen 3 adet hırsızlık suçunun daha faili olduğu tespit edildi.

<p>"Açıktan Hırsızlık" suçundan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.</p>

"Açıktan Hırsızlık" suçundan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

<p>Şüphelinin hırsızlık anına ait görüntüler ortaya çıktı.</p><p><strong>Görüntülerde, şüphelinin apartman sakinlerinin gözü önünde apartmanın demir korkuluklarını sökerek çaldığı görülüyor.</strong></p>

Şüphelinin hırsızlık anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, şüphelinin apartman sakinlerinin gözü önünde apartmanın demir korkuluklarını sökerek çaldığı görülüyor.

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