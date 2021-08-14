<p>AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, orman yangınlarının yanı sıra sel felaketleri için AFAD kanalıyla yardım kampanyası başlatıldı. </p><p>Kampanyaya tepki gösteren yurttaşlar, Rize Valisi Kemal Çeber'in milyonluk makam aracını ve yurtdışına yapılan hibeleri sordu. #zırnıkyok etiketiyle tepkilerini dile getirenler ‘Vergiler nerede?' diye sordu.</p>
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, orman yangınlarının yanı sıra sel felaketleri için AFAD kanalıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya tepki gösteren yurttaşlar, Rize Valisi Kemal Çeber'in milyonluk makam aracını ve yurtdışına yapılan hibeleri sordu. #zırnıkyok etiketiyle tepkilerini dile getirenler ‘Vergiler nerede?' diye sordu.

<p>AFAD'a 24 saat dolmadan yapılan bağış miktarı 100 milyon lirayı geçti.<br></p><p>Kampanya, sosyal medyada tepkileri de beraberinde getirdi. Rize Valisi Kemal Çeber'in milyonluk Audi marka makam aracı, yurtdışına yapılan hibeler, birden fazla maaş alan AKP'li bürokratlar ve 'itibar' harcamaları yurttaşın tepkisini çekti.<br data-mce-bogus="1"></p>
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AFAD'a 24 saat dolmadan yapılan bağış miktarı 100 milyon lirayı geçti.

Kampanya, sosyal medyada tepkileri de beraberinde getirdi. Rize Valisi Kemal Çeber'in milyonluk Audi marka makam aracı, yurtdışına yapılan hibeler, birden fazla maaş alan AKP'li bürokratlar ve 'itibar' harcamaları yurttaşın tepkisini çekti.

<p><strong>"ZIRNIK YOK; VERGİLER NEREDE?"</strong></p><p>'Vergilerimiz nerede?' diye soran binlerce yurttaş 'ZIRNIKYOK' etiketinin TT listesine girmesini sağladı. </p><p><strong>İşte o tepkilerden bazıları:</strong></p>
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"ZIRNIK YOK; VERGİLER NEREDE?"

'Vergilerimiz nerede?' diye soran binlerce yurttaş 'ZIRNIKYOK' etiketinin TT listesine girmesini sağladı.

İşte o tepkilerden bazıları:

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