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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, orman yangınlarının yanı sıra sel felaketleri için AFAD kanalıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya tepki gösteren yurttaşlar, Rize Valisi Kemal Çeber'in milyonluk makam aracını ve yurtdışına yapılan hibeleri sordu. #zırnıkyok etiketiyle tepkilerini dile getirenler ‘Vergiler nerede?' diye sordu.