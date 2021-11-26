Sosyal medyada 'Müslüme' isyanı: "Hayatımız her yaşta tehlikede"
DEDESİ, BİYOLOJİK BABASI ÇIKTI
Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi gözaltına alınırken 7'si serbest bırakılmıştı. Müslüme'nin dedesi olan 70 yaşındaki dede Hasan Yağal ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Müslüme'nin DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı.
Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.
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