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Koronavirüs sebebiyle az sayıda akrabasını davet edebildiğini dile getiren gelin Melek Kaya, “Davet etmek istediğim çok arkadaşım, tanıdığım vardı onları çağıramadığım için üzgünüm. Sağlık olsun, bu şekilde olması gerekiyormuş demek kiö derken, eşi İskender Kaya, “Bizim için biraz üzücü oldu. Çoğu akrabamız gelemedi. Az kişiyle nikah kıymak zorunda kaldık. Ama en azından bizim mutluluğumuz bir olsun, önemli olan o. İlk nikah oldu bizimki. Önümüzdeki haftalarda neler olur, yasaklar devam eder mi bilmiyorum. Çoğu akrabamız maskeli ve sosyal mesafeli olarak katıldı ama bizim için önemli olan birlikte olmak" diye konuştu.

