Nikah Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan tarafından kıyıldı. Nikah töreninde konuşan Anuşyan, “Uzun dönemdir yapılamayan dini nikahların ilki gerçekleşiyor. Kendi istekleri patrikhanemizi de harekete geçirdi. Belirli önlemler çerçevesinde, ülkemizin kanunları çerçevesinde bu nikah törenini gerçekleştiriyoruz. Fiziksel mesafeyi koruduğunuz, maske kuralına uyduğunuz için herkesin hassasiyetine teşekkür ediyorum. Bugünlerin geride kalması için dua ediyoruz" dedi.
Koronavirüs sebebiyle az sayıda akrabasını davet edebildiğini dile getiren gelin Melek Kaya, “Davet etmek istediğim çok arkadaşım, tanıdığım vardı onları çağıramadığım için üzgünüm. Sağlık olsun, bu şekilde olması gerekiyormuş demek kiö derken, eşi İskender Kaya, “Bizim için biraz üzücü oldu. Çoğu akrabamız gelemedi. Az kişiyle nikah kıymak zorunda kaldık. Ama en azından bizim mutluluğumuz bir olsun, önemli olan o. İlk nikah oldu bizimki. Önümüzdeki haftalarda neler olur, yasaklar devam eder mi bilmiyorum. Çoğu akrabamız maskeli ve sosyal mesafeli olarak katıldı ama bizim için önemli olan birlikte olmak" diye konuştu.
Gelinin kız kardeşi Dilek Atak da, “Gönül isterdi ki daha fazla kişi olsun, daha çok akrabamız gelsin. Kısmet böyleymiş. Tedirgin hissediyoruz her an. Fotoğraf çektireceğimiz zaman kararsız kalıyoruz maskeyi taksak mı çıkarsak mı diye. Maskeli beşler olduk. Yapacak bir şey yok sağlık için katlanacağız" dedi.
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