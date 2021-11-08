Squid Game izleyicilerine müjde! Yaratıcısından Netflix için 3 yeni film
Netflix’in yaptığı duyuruda “Hwang Dong-hyuk görsel olarak şaşırtıcı ve sosyal açıdan da ilgi çekici Squid Game’i hayata geçirmeden önce beğenilen birkaç Güney Kore filmini yönetmişti. Bu filmlerin üçü artık Netflix ABD’de izlenebilir durumda!" ifadelerini kullandı.
Filmlerin adlı ‘Silenced’, ‘The Fortress’, ve ‘Miss Granny’.
Filmlerin konuları ise şöyle;
‘Silenced’
‘Silenced’ filminin hikayesi gerçek olaylara dayanıyor. Hikaye işitme engelliler okulunda yeni çalışmaya başlayan bir öğretmenin etrafında gelişiyor. Film, ana karakterin okuldaki görevlilerin öğrencileri taciz ettiğini keşfedip bu gerçeği ortaya çıkarma çabasını izleyicilere sunuyor.
‘Miss Granny’
Komedi ve drama türündeki ‘Miss Granny’ filminde huzurevinden kaçan 74 yaşındaki bir kadının yaşadıkları izleyici ile buluşuyor. Film huzurevinden kasçan bu kadının garip bir fotoğraf stüdyosuna girip fotoğrafını çektirdikten sonra 20 yaşındaki bir kadın olarak dışarı çıkmasını işliyor.
‘The Fortress’
‘The Fortress’ filmi ise izleyenleri Çing hanedanının 17’nci yüzyıldaki Kore işgaline götürüyor. 2017’de vizyona giren bu film, Kim Hoon’un Namhansanseong isimli tarihi konu olan romanına dayanıyor.
Üç film şimdilik ABD’deki izleyiciler için erişebilir hale getirildi. Üç filmin yakın zamanda diğer ülkeler için de sunulması bekleniyor.
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