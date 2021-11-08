Squid Game izleyicilerine müjde! Yaratıcısından Netflix için 3 yeni film

‘The Fortress’



‘The Fortress’ filmi ise izleyenleri Çing hanedanının 17’nci yüzyıldaki Kore işgaline götürüyor. 2017’de vizyona giren bu film, Kim Hoon’un Namhansanseong isimli tarihi konu olan romanına dayanıyor.

Üç film şimdilik ABD’deki izleyiciler için erişebilir hale getirildi. Üç filmin yakın zamanda diğer ülkeler için de sunulması bekleniyor.