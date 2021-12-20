Sri Lanka'da dünyanın en büyük mavi safir korundumu bulundu

Xinhua
20 Aralık 2021 Pazartesi, 17:35
<p>Sri Lanka'daki yerel basında yer alan haberlere göre, ülke yetkilileri Pazartesi günü, başkent Kolombo'dan yaklaşık 113 kilometre uzaklıktaki Ratnapura'da, dünyanın en büyük doğal mavi safir korundum kristalinin gün ışığına çıkardığını duyurdu.<br></p>

Sri Lanka'daki yerel basında yer alan haberlere göre, ülke yetkilileri Pazartesi günü, başkent Kolombo'dan yaklaşık 113 kilometre uzaklıktaki Ratnapura'da, dünyanın en büyük doğal mavi safir korundum kristalinin gün ışığına çıkardığını duyurdu.

<p>Yetkililer yaptıkları açıklamada, taşın 310 kilogram ağırlığında ve mavi-beyaz renkte olduğunu belirtti.&nbsp;<br></p>

Yetkililer yaptıkları açıklamada, taşın 310 kilogram ağırlığında ve mavi-beyaz renkte olduğunu belirtti. 

<p>Yetkililer, taşın, mücevher sektöründeki uzmanlar tarafından "Asya Kraliçesi" olarak adlandırıldığını ifade etti.<br></p>

Yetkililer, taşın, mücevher sektöründeki uzmanlar tarafından "Asya Kraliçesi" olarak adlandırıldığını ifade etti.

<p>Özel bir konutun arka bahçesinde ortaya çıkarılan mücevher, şu anda Ulusal Değerli Taş ve Mücevher Kurumu'na ait bir laboratuvarda muhafaza ediliyor.<br></p>

Özel bir konutun arka bahçesinde ortaya çıkarılan mücevher, şu anda Ulusal Değerli Taş ve Mücevher Kurumu'na ait bir laboratuvarda muhafaza ediliyor.

<p>Yerel basında çıkan haberlere göre safirin sahipleri, değeri yüksek olan taşın, 1,5 milyon karattan fazla olabileceğini belirtti.<br></p>

Yerel basında çıkan haberlere göre safirin sahipleri, değeri yüksek olan taşın, 1,5 milyon karattan fazla olabileceğini belirtti.


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