Stephen Hawking’in ünlü ‘kara tahtası’ Londra’da sergilenmeye başlandı

Bilim Müzesi serginin içeriği hakkında yaptığı açıklamada, “İlk kez sergilenecek öne çıkan nesneler arasında, Hawking'in doktora tezinin nadir bir kopyası, tekerlekli sandalyesi ve Hawking'in en değerli ofis eşyalarından biri - akademik karalamalar ve şakalarla dolu bir kara tahta yer alıyor” ifadelerini kullandı. Stephen Hawking İş Başında Sergisi’nde, Hawking'in dünyada sadece 5 tane bulunan doktora tezi 'Genişleyen Evrenlerin Özellikleri' de yer aldı.

