Stratonikeia keşifleri Türk dönemine de ışık tutuyor

Bulunan eserler içerisinde Türk dönemine ait 122 eser yer aldığına dikkati çeken Söğüt, şu bilgileri paylaştı: "Antik kentte, Menteşe Beyliği ve sonrasına ait hamam, cami, evler, yollar ve yerleşim dokusu dışında farklı buluntular da tespit ettik. Buluntular arasında, Türk dönemine ait seramik, metal, cam ve ahşap eserler yer alıyor. Bu dönemde kullanılan seramik, günlük kullanım kapları ve dokuma malzemeleri, süs eşyaları ve ok uçları bulduk. Gün yüzüne çıkarılan eserler, o dönemde yaşayan insanların belirli bir bölümünün ekonomik anlamda zengin olduğunu gösteriyor. Özellikle mühürler bunun en güzel örneği." Söğüt, buluntuların, bölgede yaşayanların çevresindeki Türk beylikleri dışında, Ege adasındaki toplumlarla da ticari ilişkiler kurduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.