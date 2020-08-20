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Stresi yönetmeyi öğrenin. Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt “Stresi yönetmek çok yönlü bir çaba gerektirir. Kaliteli uyku düzeni, haftada 2-3 gün egzersiz yapmak, açık hava yürüyüşleri, kitap okumak, arkadaşlarla sohbet, meditasyon ve yoga gibi kişinin kendisine iyi gelen bir yöntemle stresini azaltmaya çalışması faydalıdır. Dolayısıyla stresli bir döneme girdiğinizde sakin ve dinlenmiş hissetmenize yardımcı olacak aktivitelerde bulunmanız halinde cildiniz size teşekkür edecektir” diyor.