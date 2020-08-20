Cilt bakımınızı ihmal etmeyin. Cildinizi yumuşak temizleyiciler ile temizleyerek ciltteki aşırı yağı azaltabilir, cilt yapısına uygun bir nemlendiriciyi hem yüz hem vücut için kullanarak cildin nemli kalmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle hassas veya egzamalı bir cilde sahipseniz nemlendirmeyi ihmal etmeyin.
Stresi yönetmeyi öğrenin. Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt “Stresi yönetmek çok yönlü bir çaba gerektirir. Kaliteli uyku düzeni, haftada 2-3 gün egzersiz yapmak, açık hava yürüyüşleri, kitap okumak, arkadaşlarla sohbet, meditasyon ve yoga gibi kişinin kendisine iyi gelen bir yöntemle stresini azaltmaya çalışması faydalıdır. Dolayısıyla stresli bir döneme girdiğinizde sakin ve dinlenmiş hissetmenize yardımcı olacak aktivitelerde bulunmanız halinde cildiniz size teşekkür edecektir” diyor.
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