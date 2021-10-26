Süper grip uyarısı: Bu belirtilere dikkat!

Telegraph’a konuşan Jules Kelly isimli bir hasta, "Boğaz ağrısı ve korkunç sinüs ağrısıyla başladı. Şimdi, kafam süngerden yapılmış gibi hissediyorum. Vücudum gerçekten zayıf ve bacaklarım tutmuyor” dedi. Kelly semptomlarına iki gün sonra gögüsten gelen şiddetli bir öksürüğün eşlik ettiğini söyledi.

Yaşadıklarının ciddiyeti göz önüne alındığında, doktorlar Kelly'nin Covid-19’a yakalanmış olabileceğini düşündü ancak üç test de negatif çıktı. "İki doz aşı oldum. Ama negatif testler olmasaydı bunun Covid olduğunu düşünürdüm. Üç hafta sonra bile hastalığım hiçbir hafifleme belirtisi göstermedi” diyen Kelly’e süper grip teşhisi konuldu. Bununla birlikte, son haftalarda, birçok insan, bilim insanlarının hastalığı "süper grip" olarak adlandırdığğı şiddetli grip benzeri semptomlar yaşadığını bildirdi.