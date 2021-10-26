Süper grip uyarısı: Bu belirtilere dikkat!
Doktorlar, PCR testlerinin negatif olmasına rağmen özellikle 15-44 yaş aralığında, Covid-19 benzeri semptomlar tanımlayan ve günlerce yatan hastalarda artış olduğunu bildirdi.
Peki süper grip nedir ve belirtileri nelerdir? Süper grip neden hayatımıza şimdi girdi? Süper grip öldürücü mü? Bilim insanları konuyla ilgili merak edilenleri yanıtladı.
Telegraph’a konuşan Jules Kelly isimli bir hasta, "Boğaz ağrısı ve korkunç sinüs ağrısıyla başladı. Şimdi, kafam süngerden yapılmış gibi hissediyorum. Vücudum gerçekten zayıf ve bacaklarım tutmuyor” dedi. Kelly semptomlarına iki gün sonra gögüsten gelen şiddetli bir öksürüğün eşlik ettiğini söyledi.
Yaşadıklarının ciddiyeti göz önüne alındığında, doktorlar Kelly'nin Covid-19’a yakalanmış olabileceğini düşündü ancak üç test de negatif çıktı. "İki doz aşı oldum. Ama negatif testler olmasaydı bunun Covid olduğunu düşünürdüm. Üç hafta sonra bile hastalığım hiçbir hafifleme belirtisi göstermedi” diyen Kelly’e süper grip teşhisi konuldu. Bununla birlikte, son haftalarda, birçok insan, bilim insanlarının hastalığı "süper grip" olarak adlandırdığğı şiddetli grip benzeri semptomlar yaşadığını bildirdi.
BAĞIŞIKLIK BORCU NEDİR?
NTV'de yer alan habere göre, araştırmacılar, sosyal mesafe, maske takma ve el dezenfektanı gibi pandemide alınan yoğun önlemlerin insanları soğuk algınlığına virüslerine duyarlılığını artırdığını söyledi. "Bağışıklık borcu" olarak adlandırılan bu durum, normal düzeyde virüs ve bakteriye maruz kalmamış kişilerin bir virüsle temas ettiğinde enfeksiyonlarda bir artış yaşadığında ortaya çıkıyor.
SÜPER GRİP NEDİR VE NORMAL SOĞUK ALGINLIĞINDAN FARKI NEDİR?
Soğuk algınlığına virüsün 200'den fazla farklı türü neden oluyor. Cardiff Üniversitesi Soğuk Algınlığı Merkezi’nin eski direktörü Prof. Dr. Ronald Eccles, şu anda dolaşan “süper grip”in solunum sinsityal virüsünün (RSV) bir sonucu olduğunu söyledi.
Tüm yaş gruplarında özellikle bebekler ve yaşlılarda yaşamı tehdit eden solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüs, son yıllarda görülme sıklığındaki artışla dikkat çekiyor.
Çocukların tümü 2 yaşına kadar en az bir kez RSV ile hastalanıyor ve hayat boyu bu enfeksiyonun tekrarı sık olarak görülüyor. . Büyük çocuk ve erişkinlerde RSV genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu; bebek ve küçük çocuklar ile prematüre doğanlarda, bağışıklık yetmezliği olanlarda ve yaşlılarda ciddi alt solunum yolu enfeksiyonları gelişebiliyor.
SÜPER GRİBİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Süper gripten muzdarip olanlar sinüs ve göğüs enfeksiyonları, öksürük, boğaz ağrısı, yorgunluk ve tat ve koku kaybı gibi semptomlar yaşıyor. Bu semptomlar Covid-19’un belirtilerine benziyor, ancak hastalar PCR testlerinde pozitif çıkmıyor. Ancak, süper gribe yakalananlar da Covid-19 hastaları gibi günlerce yatakta kalabiliyor.
SÜPER GRİP NEDEN ŞİMDİ ORTAYA ÇIKTI?
Prof. Dr. Eccles, aylarca süren karantinanın soğuk algınlığına neden olan virüslere karşı insanların bağışıklığını azalttığını açıkladı.
Eccles, “Normalde günlük veya haftalık olarak bu virüslere maruz kalıyoruz. Ama şimdi bir yıldır antrenman yapmayan kondisyonsuz sporcular gibiyiz. Aniden bu virüse yakalandık ve bağışıklık sistemimiz buna aşırı tepki veriyor. Bu, nedenle birçok insan normal soğuk algınlığından daha şiddetli semptomlar yaşıyor” diye konuştu.
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