<p>Türkiye’de 1. Transfer Tescil döneminin sona ermesinin ardından, takımların transferlere harcadığı miktarlar da netleşti.</p>
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Türkiye’de 1. Transfer Tescil döneminin sona ermesinin ardından, takımların transferlere harcadığı miktarlar da netleşti.

<p>Transfer döneminde Nelsson, Cicaldau, Morutan gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de en pahalı transfere imza atan takım oldu.</p><p>İşte takımların en pahalı transferleri:</p>
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Transfer döneminde Nelsson, Cicaldau, Morutan gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de en pahalı transfere imza atan takım oldu.

İşte takımların en pahalı transferleri:

<p>Victor Nelsson (Kopenhag-Galatasaray)&nbsp;</p><p>7 milyon Avro</p>
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Victor Nelsson (Kopenhag-Galatasaray) 

7 milyon Avro

<p>Alexandru Cicaldau (Univ. Craiova)</p><p>6.5 milyon Avro</p>
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Alexandru Cicaldau (Univ. Craiova)

6.5 milyon Avro

<p>Andreas Cornelius (Parma-Trabzonspor)</p><p>5.12 milyon Avro</p>
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Andreas Cornelius (Parma-Trabzonspor)

5.12 milyon Avro

<p>Mergim Berisha (RB Salzburg-Fenerbahçe)</p><p>5 milyon Avro</p>
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Mergim Berisha (RB Salzburg-Fenerbahçe)

5 milyon Avro

<p>Berkan Kutlu (Alanyaspor-Galatasaray)</p><p>4 milyon Avro</p>
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Berkan Kutlu (Alanyaspor-Galatasaray)

4 milyon Avro

<p>Olimpiu Morutan (FCSB-Galatasaray)</p><p>3.5 milyon Avro</p>
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Olimpiu Morutan (FCSB-Galatasaray)

3.5 milyon Avro

<p>Rachid Ghezzal (Leicester City-Beşiktaş)</p><p>3 milyon Avro</p>
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Rachid Ghezzal (Leicester City-Beşiktaş)

3 milyon Avro

<p>Min-jae Kim (BJ Guoan-Fenerbahçe)</p><p>3 milyon Avro</p>
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Min-jae Kim (BJ Guoan-Fenerbahçe)

3 milyon Avro

<p>Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü-Galatasaray)</p><p>1.5 milyon Avro</p>
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Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü-Galatasaray)

1.5 milyon Avro

<p>Umut Meraş (Le Havre-Beşiktaş)</p><p>1.5 milyon Avro</p>
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Umut Meraş (Le Havre-Beşiktaş)

1.5 milyon Avro

<p>Burak Kapacak (Bursaspor-Fenerbahçe)</p><p>1.35 milyon Avro</p>
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Burak Kapacak (Bursaspor-Fenerbahçe)

1.35 milyon Avro

<p>Mert Günok (Medipol Başakşehir-Fenerbahçe)</p><p>1.3 milyon Avro</p>
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Mert Günok (Medipol Başakşehir-Fenerbahçe)

1.3 milyon Avro

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