Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2021 Salı, 14:13
<p>İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda takımların şampiyonluk oranlarını değiştirdi. Şampiyonluğa en yakın gösterilen ekip kim? İşte cevabı...</p>

İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda takımların şampiyonluk oranlarını değiştirdi. Şampiyonluğa en yakın gösterilen ekip kim? İşte cevabı...

<p><strong>SİVASSPOR (300.00)</strong></p><p>Eski Oran: 250,00</p>

SİVASSPOR (300.00)

Eski Oran: 250,00

<p><strong>ALTAY (300.00)</strong></p><p>Eski Oran: 250.00</p>

ALTAY (300.00)

Eski Oran: 250.00

<p><strong>ADANA DEMİRSPOR (300.00)</strong></p><p>Eski Oranı: 250.00</p>

ADANA DEMİRSPOR (300.00)

Eski Oranı: 250.00

<p><strong>FATİH KARAGÜMRÜK (100.00)</strong></p><p>Eski Oranı: 60.00</p>

FATİH KARAGÜMRÜK (100.00)

Eski Oranı: 60.00

<p><strong>KONYASPOR (75.00)</strong></p><p>Eski Oran: 150.00</p>

KONYASPOR (75.00)

Eski Oran: 150.00

<p><strong>BAŞAKŞEHİR (75.00)</strong></p><p>Eski Oran: 100,00</p>

BAŞAKŞEHİR (75.00)

Eski Oran: 100,00

<p><strong>ALANYASPOR (40.00)</strong></p><p>Eski Oran: 35,00</p>

ALANYASPOR (40.00)

Eski Oran: 35,00

<p><strong>HATAYSPOR (30.00)</strong></p><p>Eski Oran: 35.00</p>

HATAYSPOR (30.00)

Eski Oran: 35.00

<p><strong>GALATASARAY (5.00)</strong></p><p>Eski Oran: 5.50</p>

GALATASARAY (5.00)

Eski Oran: 5.50

<p><strong>FENERBAHÇE (3.40)</strong></p><p>Eski oran: 3.20</p>

FENERBAHÇE (3.40)

Eski oran: 3.20

<p><strong>BEŞİKTAŞ (3.30)</strong></p><p>Eski Oran: 2.85</p>

BEŞİKTAŞ (3.30)

Eski Oran: 2.85

<p><strong>TRABZONSPOR (2.45)</strong></p><p>Eski Oran: 2.85</p>

TRABZONSPOR (2.45)

Eski Oran: 2.85


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler