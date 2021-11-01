Sporting - Beşiktaş karşılaşmasını Sergei Karasev yönetecek
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Sporting CP maçını Rus hakem Sergey Karasev yönetecek.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında 3 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yapacağı maçı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Karasev'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin ikilisi yapacak.
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