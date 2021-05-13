<p>Süper Lig'in 42'nci haftasında oynanacak maç saatlerinde değişikliğe gidildi. TFF'nin internet sitesinde yer alan programda, 6 maç saati 18:00 olarak güncellenirken 4 maçın saatinde değişiklik yapılmadı. İşte Cumartesi tamamlanacak tüm&nbsp; maçların saateri:&nbsp;</p>
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Süper Lig'in 42'nci haftasında oynanacak maç saatlerinde değişikliğe gidildi. TFF'nin internet sitesinde yer alan programda, 6 maç saati 18:00 olarak güncellenirken 4 maçın saatinde değişiklik yapılmadı. İşte Cumartesi tamamlanacak tüm  maçların saateri: 

<p>18.00 MKE Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor</p>
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18.00 MKE Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor

<p>18.00 Sivasspor – Kasımpaşa</p>
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18.00 Sivasspor – Kasımpaşa

<p>18.00 Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir</p>
4

18.00 Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir

<p>18.00 Hatayspor – Gaziantep Futbol Kulübü</p>
5

18.00 Hatayspor – Gaziantep Futbol Kulübü

<p>18.00 Fatih Karagümrük – Denizlispor</p>
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18.00 Fatih Karagümrük – Denizlispor

<p>18.00 Antalyaspor – Konyaspor</p>
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18.00 Antalyaspor – Konyaspor

<p>20.30 Trabzonspor – Gençlerbirliği</p>
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20.30 Trabzonspor – Gençlerbirliği

<p>20.30 Kayserispor – Fenerbahçe</p>
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20.30 Kayserispor – Fenerbahçe

<p>20.30 Galatasaray - Malatyaspor&nbsp;</p>
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20.30 Galatasaray - Malatyaspor 

<p>20.30 Göztepe - Beşiktaş&nbsp;</p>
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20.30 Göztepe - Beşiktaş 

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