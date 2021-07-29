<p>Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu'nun geleceği merak ediliyor.</p>
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Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu'nun geleceği merak ediliyor.

<p>Çeşitli takımlardan hocalık ve yardımcı antrenörlük teklifleri alan Emre Belözoğlu'nun, Sarri'nin ekibine dahil olması bekleniyor.</p>
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Çeşitli takımlardan hocalık ve yardımcı antrenörlük teklifleri alan Emre Belözoğlu'nun, Sarri'nin ekibine dahil olması bekleniyor.

<p>Genç teknik direktör A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten de yardımcı antrenörlük teklifi almıştı.</p>
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Genç teknik direktör A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten de yardımcı antrenörlük teklifi almıştı.

<p>SportsDigitale'in haberine göre, Güneş'in Milli Takım bünyesine kazandırmaya çalıştırdığı Belözoğlu, Sarri ile birlikte çalışmayı düşünüyor.</p>
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SportsDigitale'in haberine göre, Güneş'in Milli Takım bünyesine kazandırmaya çalıştırdığı Belözoğlu, Sarri ile birlikte çalışmayı düşünüyor.

<p>Emre Belözoğlu, futbolculuk döneminde İtalya'da önemli deneyim kazanmış ve dilini geliştirmişti.&nbsp;</p>
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Emre Belözoğlu, futbolculuk döneminde İtalya'da önemli deneyim kazanmış ve dilini geliştirmişti. 

<p>Haberde genç teknik direktörün, Sarri'nin ekibinde klasik bir yardımcı antrenör olarak değil, daha geniş yetkilerle donatılmış, adeta bir ikinci adam olarak yer alacağı iddia edildi.</p>
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Haberde genç teknik direktörün, Sarri'nin ekibinde klasik bir yardımcı antrenör olarak değil, daha geniş yetkilerle donatılmış, adeta bir ikinci adam olarak yer alacağı iddia edildi.

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