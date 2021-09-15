"TAKSİMETREYİ KENDİLERİ İSTEMEDİLER"

Turist kılığındaki sivil polis ekiplerini taşıyan ve taksimetreyi açmayan taksici Erdal Özden "Taksimetre istemedi zaten. Ben 25-30 lira dedim onlar da kabul etti.Yazık bize yemin ediyorum yazık. Taksimetreyi kendileri istemediler. Ben sizi kameraları gördüğüm halde ben normal şekilde Taksim'e 25 lira yazar dedim. Taksimetreyi normalde açmam gerek ama o zaman da binmiyorlar. Hanımefendi yolcuyu almadığım zaman ekmek parası kazanamıyorum. Evime ne götüreceğim. Böyle bir tuzak olmaz" dedi.