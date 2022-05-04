Talat Bulut kimdir, aslen nereli, hangi yapımlarda rol aldı?

Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkan Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek “Hazal” isimli filmle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; hâlen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapıyor. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film ise “Manisa Tarzanı” oldu.

2018 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan “Yasak Elma” dizisinde başrol karakteri olan Halit Argun'u canlandırdı. 2020 yılında ise senaryo gereği diziden ölerek ayrıldı.

TALAT BULUT’UN TİYATRO OYUNLARI

*Tak-Tik : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1978

*Akıllı Hayvanlar : (Ahmet Tünel) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977

*Sakıncalı Piyade : (Uğur Mumcu) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977

*Komün Günleri : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976

*İşçi (oyun) : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976

*Aladaglı Mino : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975

*Nereye Payidar : (Bilgesu Erenus) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975

*Dimitrof : (Hedda Zinner) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974

*Ana : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974