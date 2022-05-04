Talat Bulut kimdir, aslen nereli, hangi yapımlarda rol aldı?
23 Mart 1956'da Kars'da doğan Talat Bulut tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olarak çalışıyor. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.
Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkan Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek “Hazal” isimli filmle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; hâlen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapıyor. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film ise “Manisa Tarzanı” oldu.
2018 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan “Yasak Elma” dizisinde başrol karakteri olan Halit Argun'u canlandırdı. 2020 yılında ise senaryo gereği diziden ölerek ayrıldı.
TALAT BULUT’UN TİYATRO OYUNLARI
*Tak-Tik : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1978
*Akıllı Hayvanlar : (Ahmet Tünel) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977
*Sakıncalı Piyade : (Uğur Mumcu) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977
*Komün Günleri : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976
*İşçi (oyun) : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976
*Aladaglı Mino : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975
*Nereye Payidar : (Bilgesu Erenus) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975
*Dimitrof : (Hedda Zinner) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974
*Ana : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974
TALAT BULUT’UN ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER
*Mahkum - 2022- (Dizi)
*Yasak Elma - 2018-2020 (Dizi)
*Göç Zamanı - 2016 (Dizi)
*Mucize - 2014
*Kasaba - 2009 (Dizi)
*Mutluluk - 2007
*Annem - 2007 (Dizi)
*Saklambaç - 2005 (Dizi)
*Aşk Olsun - 2003 (Dizi)
*Melekler Evi - 2000
*Abuzer Kadayıf - 2000
*Köçek - 2000 (TV filmi)
*Cemile - 1996
*Cemile ve Umudun Masalı - 1995
*Manisa Tarzanı - 1994
*Herşeye Rağmen - 1988
*Kurtar Beni - 1987
*Prenses - 1986
*Son Urfalı - 1986
*Su - 1986
*Yapayalnız - 1986
*Yunus Emre - 1986
*Kurbağalar - 1985
*Kuyucaklı Yusuf - 1985
*Fidan - 1984
*Karanfilli Naciye - 1984
*Firar - 1984
*Derman - 1983
*Göl - 1982
*Çayda Çıra - 1982
*Yaşamak Seninle Güzel - 1982
*Yılanı Öldürseler - 1981
*Beni Böyle Sev - 1980
*Hazal - 1979
Video Haberler
- Dolu ve sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı
- Kaza yaptı, polise sarılıp bayramlaştı
- Küçük Bayram Sokak'taki görüntüler gündem oldu
- Kanolanın ekim alanı 9 kat arttı
- Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi yoğunluğu
- Belediyenin ek hizmet binasında yangın
- Erdoğan'ın büyük değişimi!
- Karadeniz'de patlama sesiyle gelen mayın tedirginliği
- İstanbul'da 97 düzensiz göçmen yakalandı
- Sosyal medyada yayın yaparken 'fırına' girdi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li milletvekillerine beklenmedik tepki
- Sarıgül'den 'af' çağrısı: 'Türkiyem kucak açmalı'
- '5 yılda deli edeceğim, deli!'
- AKP'de 'yorgunluk' istifası
- Hakaretin perde arkası
- Özel'den, Turan'a çok sert yanıt
- Erdoğan'ın memleketinde seçim mesajı!
- AKP-MHP oyları eridi!
- 'Seçimlerde manipülasyon' iddiası
- Meteoroloji'den yeni sağanak yağış uyarısı