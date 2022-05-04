Talat Bulut kimdir, aslen nereli, hangi yapımlarda rol aldı?

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 01:30
<p><strong>Uğur Aslan'ın</strong> sunduğu <strong>“Afara”</strong> programına her hafta ünlü isimler konuk oluyor. Bu haftaki konuklar arasında yer alan<strong> Talat Bulut’un hayatı</strong> ise merak konusu oldu.</p> <p>İşte ayrıntılar…</p>

Uğur Aslan'ın sunduğu “Afara” programına her hafta ünlü isimler konuk oluyor. Bu haftaki konuklar arasında yer alan Talat Bulut’un hayatı ise merak konusu oldu.

İşte ayrıntılar…

<p>23 Mart 1956'da <strong>Kars'da</strong> doğan <strong>Talat Bulut</strong> tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olarak çalışıyor. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında<strong> Ankara Sanat Tiyatrosu'nda</strong> Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı. </p>

23 Mart 1956'da Kars'da doğan Talat Bulut tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olarak çalışıyor. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı. 

<p>Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkan Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek <strong>“Hazal”</strong> isimli filmle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; hâlen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapıyor. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film ise <strong>“Manisa Tarzanı”</strong> oldu.</p> <p>2018 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan <strong>“Yasak Elma”</strong> dizisinde başrol karakteri olan Halit Argun'u canlandırdı. 2020 yılında ise senaryo gereği diziden ölerek ayrıldı.</p> <p><strong>TALAT BULUT’UN TİYATRO OYUNLARI</strong></p> <p>*Tak-Tik : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1978</p> <p>*Akıllı Hayvanlar : (Ahmet Tünel) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977</p> <p>*Sakıncalı Piyade : (Uğur Mumcu) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977</p> <p>*Komün Günleri : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976</p> <p>*İşçi (oyun) : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976</p> <p>*Aladaglı Mino : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975</p> <p>*Nereye Payidar : (Bilgesu Erenus) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975</p> <p>*Dimitrof : (Hedda Zinner) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974</p> <p>*Ana : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974</p>

Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkan Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek “Hazal” isimli filmle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; hâlen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapıyor. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film ise “Manisa Tarzanı” oldu.

2018 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan “Yasak Elma” dizisinde başrol karakteri olan Halit Argun'u canlandırdı. 2020 yılında ise senaryo gereği diziden ölerek ayrıldı.

TALAT BULUT’UN TİYATRO OYUNLARI

*Tak-Tik : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1978

*Akıllı Hayvanlar : (Ahmet Tünel) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977

*Sakıncalı Piyade : (Uğur Mumcu) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977

*Komün Günleri : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976

*İşçi (oyun) : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976

*Aladaglı Mino : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975

*Nereye Payidar : (Bilgesu Erenus) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975

*Dimitrof : (Hedda Zinner) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974

*Ana : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974

<p><strong>TALAT BULUT’UN ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER</strong></p> <p>*Mahkum - 2022- (Dizi)</p> <p>*Yasak Elma - 2018-2020 (Dizi)</p> <p>*Göç Zamanı - 2016 (Dizi)</p> <p>*Mucize - 2014</p> <p>*Kasaba - 2009 (Dizi)</p> <p>*Mutluluk - 2007</p> <p>*Annem - 2007 (Dizi)</p> <p>*Saklambaç - 2005 (Dizi)</p> <p>*Aşk Olsun - 2003 (Dizi)</p> <p>*Melekler Evi - 2000</p> <p>*Abuzer Kadayıf - 2000</p> <p>*Köçek - 2000 (TV filmi)</p> <p>*Cemile - 1996</p> <p>*Cemile ve Umudun Masalı - 1995</p> <p>*Manisa Tarzanı - 1994</p> <p>*Herşeye Rağmen - 1988</p> <p>*Kurtar Beni - 1987</p> <p>*Prenses - 1986</p> <p>*Son Urfalı - 1986</p> <p>*Su - 1986</p> <p>*Yapayalnız - 1986</p> <p>*Yunus Emre - 1986</p> <p>*Kurbağalar - 1985</p> <p>*Kuyucaklı Yusuf - 1985</p> <p>*Fidan - 1984</p> <p>*Karanfilli Naciye - 1984</p> <p>*Firar - 1984</p> <p>*Derman - 1983</p> <p>*Göl - 1982</p> <p>*Çayda Çıra - 1982</p> <p>*Yaşamak Seninle Güzel - 1982</p> <p>*Yılanı Öldürseler - 1981</p> <p>*Beni Böyle Sev - 1980</p> <p>*Hazal - 1979</p>

TALAT BULUT’UN ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

*Mahkum - 2022- (Dizi)

*Yasak Elma - 2018-2020 (Dizi)

*Göç Zamanı - 2016 (Dizi)

*Mucize - 2014

*Kasaba - 2009 (Dizi)

*Mutluluk - 2007

*Annem - 2007 (Dizi)

*Saklambaç - 2005 (Dizi)

*Aşk Olsun - 2003 (Dizi)

*Melekler Evi - 2000

*Abuzer Kadayıf - 2000

*Köçek - 2000 (TV filmi)

*Cemile - 1996

*Cemile ve Umudun Masalı - 1995

*Manisa Tarzanı - 1994

*Herşeye Rağmen - 1988

*Kurtar Beni - 1987

*Prenses - 1986

*Son Urfalı - 1986

*Su - 1986

*Yapayalnız - 1986

*Yunus Emre - 1986

*Kurbağalar - 1985

*Kuyucaklı Yusuf - 1985

*Fidan - 1984

*Karanfilli Naciye - 1984

*Firar - 1984

*Derman - 1983

*Göl - 1982

*Çayda Çıra - 1982

*Yaşamak Seninle Güzel - 1982

*Yılanı Öldürseler - 1981

*Beni Böyle Sev - 1980

*Hazal - 1979

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