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Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sancar, son günlerde tartışma konusu olan 'Afgan göçmenler' ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Taliban’la fikir ayrılığımız yok” açıklaması sonrası yaptıkları araştırmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Ankette Saadet Partisi ve HDP detayı dikkat çekti.
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