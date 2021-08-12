<p>Metropoll Araştırma, Türkiye'nin nabzını tuttukları son ankette "Afganistan’daki Taliban’ın İslam anlayışı ile sizin İslam anlayışınız arasında fark görüyor musunuz?" sorusuna verilen 'hayır' yanıtındaki oranın yüksekliği tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.</p>
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Metropoll Araştırma, Türkiye'nin nabzını tuttukları son ankette "Afganistan’daki Taliban’ın İslam anlayışı ile sizin İslam anlayışınız arasında fark görüyor musunuz?" sorusuna verilen 'hayır' yanıtındaki oranın yüksekliği tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

<p>Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sancar, son günlerde tartışma konusu olan 'Afgan göçmenler' ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın&nbsp;“Taliban’la fikir ayrılığımız yok” açıklaması sonrası&nbsp;yaptıkları araştırmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Ankette Saadet Partisi ve HDP detayı dikkat çekti.<br></p>
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Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sancar, son günlerde tartışma konusu olan 'Afgan göçmenler' ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Taliban’la fikir ayrılığımız yok” açıklaması sonrası yaptıkları araştırmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Ankette Saadet Partisi ve HDP detayı dikkat çekti.

<p>Katılımcıların yüzde 57'si 'Afganistan’daki Taliban’ın İslam anlayışı ile Türk halkının İslam anlayışının birbirinden farklı' yanıtını verirken <strong>yüzde 22 ise İslam anlayışının aynı olduğunu savundu.</strong><br></p>
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Katılımcıların yüzde 57'si 'Afganistan’daki Taliban’ın İslam anlayışı ile Türk halkının İslam anlayışının birbirinden farklı' yanıtını verirken yüzde 22 ise İslam anlayışının aynı olduğunu savundu.

<p><strong>HDP VE SAADET DETAYI</strong></p><p>24 Haziran 2018’de oy verdiği partiye göre verilen yanıtlarda "İslam anlayışımız farklıdır" diyen en çok seçmen yüzde 86,8 ile Saadet Partisi olurken "İslam anlayışımız aynı" diyenler ise yüzde 38 ile HDP seçmeni olduğunu söyleyenler oldu.</p>
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HDP VE SAADET DETAYI

24 Haziran 2018’de oy verdiği partiye göre verilen yanıtlarda "İslam anlayışımız farklıdır" diyen en çok seçmen yüzde 86,8 ile Saadet Partisi olurken "İslam anlayışımız aynı" diyenler ise yüzde 38 ile HDP seçmeni olduğunu söyleyenler oldu.

<p><strong>"Türkiye ile Taliban'ın islam anlayışı"&nbsp;</strong></p><p>Fark görüyor musunuz? Sorusuna AKP ve İYİ Parti seçmeninin "Hayır görmüyorum, islam anlayışımız aynıdır" yanıtındaki yüksek oran araştırmadaki en çarpıcı saonuçlardan. AKP yüzde 27,1 İYİ Parti ise 38,0 çıktı.</p>
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"Türkiye ile Taliban'ın islam anlayışı" 

Fark görüyor musunuz? Sorusuna AKP ve İYİ Parti seçmeninin "Hayır görmüyorum, islam anlayışımız aynıdır" yanıtındaki yüksek oran araştırmadaki en çarpıcı saonuçlardan. AKP yüzde 27,1 İYİ Parti ise 38,0 çıktı.

<p><strong>İŞTE "TÜRKİYE İLE TALİBAN ANLAYIŞI" ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI...</strong></p>
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İŞTE "TÜRKİYE İLE TALİBAN ANLAYIŞI" ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI...

<p>Öte yandan, Covid-19 aşısıyla ilgili yapılan ankette ise "Seçmenin yüzde 70'i Covid-19 aşısı olduğunu söylerken, yüzde 29'u aşı olmamıştır" sonucu çıktı.&nbsp;<br></p><p>'Siyasi tercihlerine göre' verilen yanıtlar ezberbozan sonuçların ortaya çıktığını gösterdi.</p>
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Öte yandan, Covid-19 aşısıyla ilgili yapılan ankette ise "Seçmenin yüzde 70'i Covid-19 aşısı olduğunu söylerken, yüzde 29'u aşı olmamıştır" sonucu çıktı. 

'Siyasi tercihlerine göre' verilen yanıtlar ezberbozan sonuçların ortaya çıktığını gösterdi.

<p>Aşı olmayanlara bunun nedeni sorulduğunda, yüzde 36'lık kesim aşının olası yan etkilernden korktuğunu, yüzde 23'lük kesim Covid-19'a veya aşıya inanmadığını, yüzde 22'lik kesim ise sırasının gelmediğini belirtmektedir.</p>
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Aşı olmayanlara bunun nedeni sorulduğunda, yüzde 36'lık kesim aşının olası yan etkilernden korktuğunu, yüzde 23'lük kesim Covid-19'a veya aşıya inanmadığını, yüzde 22'lik kesim ise sırasının gelmediğini belirtmektedir.

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