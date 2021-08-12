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HDP VE SAADET DETAYI

24 Haziran 2018’de oy verdiği partiye göre verilen yanıtlarda "İslam anlayışımız farklıdır" diyen en çok seçmen yüzde 86,8 ile Saadet Partisi olurken "İslam anlayışımız aynı" diyenler ise yüzde 38 ile HDP seçmeni olduğunu söyleyenler oldu.