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Palamutun bu yıl bol olduğunu söyleyen Hasan Karsan da, "Palamut bu sene bol çıktı. Herkes alıp yiyebiliyor. Fiyatlardan memnunuz, o kadar pahalı değil, orta derecede” derken, Ömer Baş isimli vatandaş ise, “Mesaim bitti, balık ucuz olduğundan dolayı tepsilik bir balık alıp evime gideceğim. Şükürler olsun palamut bu sene bol çıktı. Fiyatlar da uygun her bütçeye göre var. Kıymadan ucuz, vatandaş bol bol yiyebiliyor" dedi.