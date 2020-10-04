Bir aydan beri palamutun tezgahları süslediğini kaydeden
balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, "İlk çıktığında palamudun gramajı düşüktü
ama şu anda kiloya yaklaştı. Bereketli mevsim yaşıyoruz. Geçen sene palamut hiç
yoktu. Buna şükrediyoruz. Vatandaş bol bol alıp tüketir, tuzlamasını yapıp
dolaplarına koyar, biz de bol bol satarız. Hayırlı ve bereketli bir sezon
geçmesini temenni ediyoruz" dedi.
45 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Erkan Keleş ise,
"Balıklar 1 kiloya kadar ulaştı. Palamut bollaştı, fiyatı da ucuz ama bu
saat oldu müşteri yok. Bir balık 10 TL. İki kişi yer. Lokantada bir yemek yesen
30 TL verip kalkarsın. Bir balık 10 TL bedava. 10 TL’ye balıktan ağlayan varsa
dışarı çıkmasınlar" diye konuştu.
Palamutun bu yıl bol olduğunu söyleyen Hasan Karsan da,
"Palamut bu sene bol çıktı. Herkes alıp yiyebiliyor.
Fiyatlardan memnunuz, o kadar pahalı değil, orta derecede” derken, Ömer Baş
isimli vatandaş ise, “Mesaim bitti, balık ucuz olduğundan dolayı tepsilik bir
balık alıp evime gideceğim. Şükürler olsun palamut bu sene bol çıktı. Fiyatlar
da uygun her bütçeye göre var. Kıymadan ucuz, vatandaş bol bol
yiyebiliyor" dedi.
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