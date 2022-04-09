Tarçının faydaları neler, zararları var mı, nasıl tüketilmeli?

ANTİOKSİDAN İÇERİĞİ YÜKSEK

Tarçın, antioksidan içeriği en yüksek olan baharat türlerinden bir tanesi.

En güçlü antioksidanlar arasında yer alan flavonoidler, polifenol ve fenolik asit tarçında bol miktarda yer alıyor. Bu bileşenler vücutta serbest radikallerin oluşumunu önleyerek hücreleri oksidatif hasara karşı koruyor. Bu sayede hemen hemen tüm kanser türlerine karşı önemli bir koruma sağlıyor. Buna ek olarak yüksek antioksidan içeriği sayesinde yaşlanmayı geciktirip enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyor ve stresi azaltmaya yardımcı oluyor.

Antioksidan özelliği, doğal bir gıda koruyucusu olarak görev yapabilecek kadar yüksek!