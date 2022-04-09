Tarçının faydaları neler, zararları var mı, nasıl tüketilmeli?
Tatlılardan yemeklere ve hatta bitki çaylarına kadar pek çok yiyecek ve içecek için yaygın bir kullanım alanı sunan tarçın, sağlık açısından da oldukça faydalı olan değerli bir baharat türü olarak biliniyor. Lezzet amaçlı kullanımının yanı sıra sağlık üzerindeki faydaları nedeniyle aynı zamanda fonksiyonel besinler olarak adlandırılan ve sağlığın geliştirilmesi için bir takviye olarak da kullanılabilen besin grubu içerisinde yer alıyor. Özellikle birçok tatlı tarifinin içerisinde lezzetlendirici olarak kullanılıyor. Çok önemli faydalarının olmasına rağmen birçok fonksiyonel besin lezzetsiz ve tüketilmesi zor olduğundan tercih edilmezken; tarçın lezzetiyle de dikkat çekiyor.
Ortaçağdan itibaren öksürük, boğaz ağrısı ve artrit gibi hastalıkların tedavilerinde kullanılan tarçın, günümüzde de pek çok hastalıktan korunmada etkili olduğu bilinen değerli bir baharat, faydaları açısından bilimsel araştırmalara sıklıkla konu olan ve pek çok olumlu etkisi araştırmalarla kanıtlanmış olan tarçın, sağlığını korumak isteyen bireylerin mutlaka düzenli olarak tüketmesi önerilen besin türleri arasında bulunuyor.
TARÇININ FAYDALARI
Türk mutfağında sıklıkla kullanılan tarçın, lezzetiyle ünlenmiş olmasına karşın faydaları yeterince bilinmeyen bir baharat.
Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar ve özellikle de diyabet üzerindeki faydalarının keşfedilmesinin de etkisiyle tarçın, sağlığına önem verenler tarafından daha sık tercih edilmeye başladı. Özellikle çubuk tarçının faydaları pek çok platformda diyabet hastaları üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle ön plana çıkıyor.
ANTİOKSİDAN İÇERİĞİ YÜKSEK
Tarçın, antioksidan içeriği en yüksek olan baharat türlerinden bir tanesi.
En güçlü antioksidanlar arasında yer alan flavonoidler, polifenol ve fenolik asit tarçında bol miktarda yer alıyor. Bu bileşenler vücutta serbest radikallerin oluşumunu önleyerek hücreleri oksidatif hasara karşı koruyor. Bu sayede hemen hemen tüm kanser türlerine karşı önemli bir koruma sağlıyor. Buna ek olarak yüksek antioksidan içeriği sayesinde yaşlanmayı geciktirip enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyor ve stresi azaltmaya yardımcı oluyor.
Antioksidan özelliği, doğal bir gıda koruyucusu olarak görev yapabilecek kadar yüksek!
ENFEKSİYONLARA KARŞI KORUYOR
Tarçının vücuda sağladığı olumlu etkilerden bir tanesi de inflamasyonu azaltması olarak biliniyor.
Eski çağlardan beri bronşit tedavisinde ve kronik öksürüklerin iyileştirilmesinde tarçının kullanılmasının nedeni de bu, içerdiği biyoaktif bileşenler sayesinde tarçın; vücutta bakteriler, virüsler, mantar ve parazitlerden kaynaklı olarak oluşan enfeksiyonlarla mücadele ediyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı daha güçlü bir şekilde savaşmasına yardımcı oluyor. Bu enfeksiyonlar nedeniyle vücutta oluşabilecek hasarların önüne geçilmesinde de oldukça etkili.
Antiinflamatuar etkisi sayesinde özellikle kronik hastalıklarda hastalığın vücutta yol açabileceği harabiyetleri önlemeye katkı sağlarken tedavi sürecinde başarı oranının artırılmasına da destek oluyor.
DİYABET VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARA KARŞI
Dünyada en çok ölüme neden olan hastalık grubu kalp ve damar hastalıkları olarak biliniyor. Kardiyovasküler hastalıklar olarak da adlandırılan bu hastalık grubunun gelişiminde risk faktörleri arasında ise genetik yatkınlıktan sonra ikinci en önemli neden olarak diyabet hastalığı bulunuyor.
Tarçın, bu iki kronik hastalığa karşı vücutta önemli bir koruma sağlayan mucize bir besin.
Tarçının sağlık üzerindeki faydaları arasında en çok bilinenlerden bir tanesi kan şekerinin düşürülmesine yardımcı olması. Yapılan bilimsel araştırmalara bakıldığında Tip 2 diyabet hastalarında günde 1 gram tarçın tüketiminin kan parametrelerinde olumlu değişikliklere yol açtığı tespit edildi. Bu sayede tarçın diyabet hastalarında kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olurken sağlıklı bireylerde insülin direncinin gelişimini önlüyor.
Aynı zamanda tarçın, kolesterolün dengelenmesine de yardımcı oluyor. Total kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserit düzeylerinin düşürülmesine ve iyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterolün yükseltilmesine yardımcı olan tarçın, düzenli olarak tüketildiğinde hem diyabet hem de kardiyovasküler hastalıklara karşı büyük bir koruma sağlıyor. Kan basıncının düşürülmesi üzerinde de etkileri bulunan tarçın, hipertansiyon hastalarında kan basıncının kontrol altında tutulmasına destek oluyor.
NÖRODEJENERATİF HASTALIKLARDAN KORUYOR
Tarçının faydaları arasında en önemli olanlardan bir diğeri ise Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklarda ilerleyişi yavaşlatması ve hastalığı yatıştırması.
Bazı bilimsel çalışmalarda düzenli tarçın tüketiminin Alzheimer hastalığının gelişiminde rol oynadığı düşünülen tau proteininin beyindeki üretimini engellediği görüldü.
Buna ek olarak motor duyusal aktiviteleri ve nöronların sağlığını koruyarak Parkinson hastalığına karşı koruyor, mevcut hastalarda ise hastalığı yatıştırmaya yardımcı oluyor. Bilişsel fonksiyonları destekleyerek hafızayı güçlendirip çevresel etkilere duyarlılığı arttırıyor.
SÜT ÜRETİMİNİ DESTEKLİYOR
Tarçın, emziren annelerin güvenle kullanabileceği baharat türlerinden bir tanesi.
Yapılan bazı bilimsel araştırmalar tarçın tüketiminin süt üretiminin artması ile ilişkili olduğunu öne sürüyor. Gebelik döneminde oluşan cilt sorunlarının giderilmesinde de önemli etkileri bulunan tarçın düzenli olarak tüketildiğinde cilt elastikiyetini arttırarak çatlak oluşumunu önleyerek derideki döküntü, tahriş ve enfeksiyon sorunlarının iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Emziren annelerde güvenle kullanılabilen bir baharat olmasına karşın tüm besinlerden kaynaklanabilen olası alerji risklerine karşı tarçın tüketmeye yeni başlayan anneler birkaç gün boyunca bebeklerini takip etmeli, herhangi bir yan etki görmesi halinde tüketimi bırakarak doktora başvurmalı.
KİLO VERMEYE YARDIMCI
Kilo vermek veya formunu korumak isteyenlerin güvenle tüketebileceği bir besin olan tarçın, kan şekerinin dengeli bir şekilde seyretmesini sağlayarak açlık ve tatlı krizlerinin önüne geçiyor. Bu sayede kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık ve şişkinlik sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Besinlerin midede daha uzun süre kalmasını sağlayarak öğünlerin ardından elde edilen tokluk hissinin süresini uzatıyor. Tüm bunlar diyet uygulayan kişilerde başarı oranının yükseltilmesine yardımcı oluyor. Sağlık üzerinde olumlu etkileri çok fazla olan tarçının, tüm bu faydalarına karşın kalori içeriği oldukça düşük. Bu nedenle diyet yapanlar de dahil olmak üzere herkes tarafından güvenle kullanabiliyor.
TARÇIN NASIL TÜKETİLMELİDİR?
Tarçın yemeklerde ve tatlılarda lezzetlendirici olarak kullanılabiliyor. Buna ek olarak olumlu etkilerden en iyi şekilde yararlanabilmek için tarçını kaynamaya yakın sıcak su içerisinde 5 dakika demleyerek çayını hazırlayabilir, günde bir fincan tüketebilirsiniz. Cilde olan faydaları ve ağrıları azaltıcı etkilerinden faydalanabilmek için tarçının bir diğer kullanım seçeneği piyasada kolaylıkla bulunabilen tarçın yağlarıdır. Bilinen ve güvenilen markalardan temin edilen tarçın yağı, cildin sorunlu bölgelerine az miktarda ve günde bir kez sürülebilir. Buna ek olarak sırt ve bel ağrılarının hafifletilmesi için ağrılı bölgeye tarçın yağı ile masaj yapılabilir. Yan etkileri çok az olmasına karşın kronik hastalıkları bulunanlar, ilaç kullananlar ve alerjik reaksiyonları olan kişiler düzenli olarak tarçın tüketmeye başlamadan önce mutlaka hekimlerine danışmalıdır. Hekim tarafından tarçın tüketimine engel herhangi bir durumun olmadığının belirtilmesi halinde bu kişiler de tarçını bir baharat olarak, çayını demleyerek veya yağını kullanarak tüketmeye başlayabilirler.
Eğer siz de yukarıda belirtilen olumlu etkilerden faydalanmak isterseniz bildiğiniz ve güvendiğiniz satıcılardan temin edeceğiniz çubuk veya toz tarçını yemeklerinizde kullanmaya başlayabilir, çayını hazırlayarak her gün bir fincan tüketebilirsiniz.
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