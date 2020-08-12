Doğu Roma'dan sonra Cenevizliler'in eline geçen ardından ise Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine giren tarihi yapı günümüze kadar ulaşmış durumda. Eşsiz bir Boğaz manzarasının da görüldüğü kaleye özellikle bahar ve yaz aylarında ziyaretler artıyor. Ancak son dönemde bazı ziyaretçiler tarafından tarihi kaleye zarar veriliyor. Kalenin tarihe tanıklık eden taşlarına sprey ve boyalarla isimler, tarihler ve kelimeler yazıldığı görülüyor.
Kalenin iç kısmındaki taşlarda da benzer manzaralar var. Taşlara yazılan yazılar kadar yerlere atılan çöpler de dikkat çekiyor. Yoros Kalesi'nin içler acısı halini görenler duruma tepki gösterirken, kaleye yakın alanda mangal yapanların bıraktığı közleri görmek de mümkün. Beykoz'da bulunan Yoros Kalesi havadan da görüntülendi.
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