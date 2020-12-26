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Covid-19 salgını ile internet üzerinden satış yapmaya başladıklarını dile getiren Erol, “Pandemi döneminde etkilendik biraz. Aslında çok etkilendik. Kimse ne yapacağını bilmiyordu. Sonra bir anda yasaklar oldu. Ama pandemide de kendimize bir yol haritası çizdik. Bu yol haritasında da başarılı olduğumuzu tahmin ediyoruz. Tabii bu arada internet satışlarımız başladı. Önceden yoktu böyle bir uygulamamız yoktu. Sistemimiz de uygun değildi. Ama yeni binamızda da internet üzerinden satışı düşünerek bir sistem kurduk. Ticaret hayatı, bir anda bizi bu yola itti. Bu açığımızı da kapattık” diyerek dijital platforma ayak uydurduklarının altını çizdi.

