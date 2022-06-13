Tarıma kazandırdığı atıl arazide organik ürünler yetiştiriyor
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "Aynur abla" ismiyle tescilli manda yoğurdu üreticisi olarak tanınan evli ve 3 çocuk sahibi 58 yaşındaki Aynur Çakar, eşi Şenol Çakar (60) ile 5 yıl önce Milli Emlak'a ait 100 dönümlük alanın 25 dönümünü kiraladı.
İş makineleriyle çöplerden arındırdığı arazinin daha sonra toprak analizlerini yaptıran Çakar, Çaycuma İlçe Tarım Müdürlüğü ve Çaycuma Ziraat Odası'nın kontrolü ve desteğiyle 2 yıl önce ekim yapmaya başladı.
Yetiştirdiği fasulye, salatalık, domates, biber, patlıcan, kabak, maydanoz, çilek, roka, mısır ve ayçiçeği gibi pek çok organik ürünü hem dükkanı hem de sosyal medya aracılığıyla müşterilerine ulaştıran Çakar, azmi ve çalışkanlığıyla kadınlara örnek oluyor.
Bu yıl arazisine sadece yerli tohumlar eken Çakar, başarılı bir hasat sezonu bekliyor.
Aynur Çakar, "Şu ana kadar her şey güzel gitti, inşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz. Bu zamana kadar manda yoğurduyla bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da yerli tohumlarla, tarımla da ilçemizdeki değerli toprakların adını duyurmaya çalışacağız" dedi.
Tarımın her geçen yıl önemli hale geldiğini dile getiren Çakar, "Çoğu insanımız köylerindeki topraklarını bırakıp büyük şehirlere gidiyorlardı ama artık tarım bizim için hazine oldu. İnsanların kendi topraklarına dönüp bu değerli topraklarımızı işleyip büyük şehirlerden kazanacakları paranın kat kat mislini kendi topraklarında, ailelerinin yanında kazanmaları mümkün" diye konuştu.
Şenol Çakar da eşiyle kiraladıkları arazide yerli tohumla mısır ektiklerini, başarılı olduklarını görünce sebzeye yöneldiklerini anlattı.
Artık gıdaya ulaşabilmenin zor olduğuna dikkati çeken Çakar, "Sağlıklı ürünlerin üretilmesi için eşim bir girişimde bulundu. Bu girişimin başarılı olacağına inanıyoruz. Milli Emlak Müdürlüğünün çok büyük katkısı var çünkü buralar atıl, boş vaziyetteydi. Emeğimiz, alın terimiz var. Bu alın teri olduğu sürece insanlarımıza faydalı ürünler üretmeye devam edeceğiz. Altın fışkırıyor yerden. Siz yeter ki cebinizden bir tane düşürün, o toprakla buluştuğu zaman yeryüzüne geliyor" ifadesini kullandı.
İlgili Haberler
- TZOB Başkanı Bayraktar: ’30 yılda 4,8 milyon hektar tarım arazisini kaybettik’
- Tarım grubunda tarihi ihracat geçekleşirken yaş sebze meyve ve fındıkta düşüş kaydedildi
- CHP'li Başarır'dan Çevre Bakanı'na sert tepki: 'Göreviniz tarım alanlarını, hastane ve park alanlarını imara açıp satmak mı?'
Video Haberler
- Silivri'de balık ölümlerine inceleme
- Uzman Çavuş YILDIRIM'ın cenazesi Sivas'a getirildi
- Şehit sözleşmeli er ÖZER, son yolculuğuna uğurlandı
- Televizyonda bu da oldu: Videoyu izledi, yere yığıldı
- Antalya'da kontroldan çıkan cip sitenin havuzuna girdi
- Son telefonu yürek yaktı...
- Sanayiciden Nebati'ye büyük tepki
- İntiharlarda 'tarikat baskısı' iddiası
- Başkent'te hortum paniği
- Kaftancıoğlu'ndan nikahta 'kıdemli' esprisi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü televizyoncu kangren oldu
- AFAD'dan telefonlara 'hayati uyarı bildirimi'
- Son iki ayda 4 öğrenci intihar etti
- BM'den üç ülkede 'gıda krizi' alarmı
- Helikopter kazasından bir trajedi daha
- İşte pilotun gözünden son anlar
- Ünnü AKP'den istifa etti
- Toprak suya doydu: Dikkatli olun!
- 'Kur şoku başladı'
- Ankara'da sel, hortum, su baskını!