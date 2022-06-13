Tarıma kazandırdığı atıl arazide organik ürünler yetiştiriyor

Yetiştirdiği fasulye, salatalık, domates, biber, patlıcan, kabak, maydanoz, çilek, roka, mısır ve ayçiçeği gibi pek çok organik ürünü hem dükkanı hem de sosyal medya aracılığıyla müşterilerine ulaştıran Çakar, azmi ve çalışkanlığıyla kadınlara örnek oluyor.

Bu yıl arazisine sadece yerli tohumlar eken Çakar, başarılı bir hasat sezonu bekliyor.