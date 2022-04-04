Tatlı bir nostaljiye kapılacağınız unutulmaz film Neşeli Günler

cumhuriyet.com.tr
04 Nisan 2022 Pazartesi, 12:13
<p>Tatlı bir nostalji Neşeli Günler...</p><p>Hem sıcak bir tebessüm hem de hüzünlü bir his eşliğinde izleyicileri o sıcacık ailenin arasına alan film, geçmiş güzel günleri anmak isteyen herkesin ara sıra açıp seyrettiği kült bir eser haline geldi.</p><p>İşte Neşeli Günler hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Tatlı bir nostalji Neşeli Günler...

Hem sıcak bir tebessüm hem de hüzünlü bir his eşliğinde izleyicileri o sıcacık ailenin arasına alan film, geçmiş güzel günleri anmak isteyen herkesin ara sıra açıp seyrettiği kült bir eser haline geldi.

İşte Neşeli Günler hakkında tüm ayrıntılar...

<p>Neşeli Günler, yönetmenlik koltuğunda <strong>Orhan Aksoy'un</strong> oturduğu, yapımcılığını <strong>Ertem Eğilmez'in</strong> üstlendiği, senaryosunu ise <strong>Sadık Şendil'in</strong> yazdığı 1978 yapımı komedi türündeki sinema filmi. Başrollerini<strong> Münir Özkul</strong> ve <strong>Adile Naşit'in</strong> turşucu rolünde oynadığı film, geçimsiz bir çiftin ayrılmasını ve sonrasında gelişen olayları komik bir dille anlatıyor. </p><p>Filmin oyuncu kadrosunda aynı zamanda <strong>Şener Şen, Ayşen Gruda, Oya Aydoğan, Ahmet Sezerel, Mürüvvet Sim </strong>ve<strong> İhsan Yüce</strong> gibi isimler yer aldı.<br></p>

Neşeli Günler, yönetmenlik koltuğunda Orhan Aksoy'un oturduğu, yapımcılığını Ertem Eğilmez'in üstlendiği, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı 1978 yapımı komedi türündeki sinema filmi. Başrollerini Münir Özkul ve Adile Naşit'in turşucu rolünde oynadığı film, geçimsiz bir çiftin ayrılmasını ve sonrasında gelişen olayları komik bir dille anlatıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Şener Şen, Ayşen Gruda, Oya Aydoğan, Ahmet Sezerel, Mürüvvet Sim ve İhsan Yüce gibi isimler yer aldı.

<p><strong>KONUSU</strong></p><p><em>Kazım Efendi</em> (Münir Özkul) ve<em> Saadet Hanım</em> (Adile Naşit) turşuculuk yapan kendi hâlinde bir çifttir. Altı çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak turşu suyu yüzünden kavga etmektedirler. Bir gün yine<strong> turşunun limonla mı yoksa sirke ile mi yapıldığı konusunda alevlenen kavga, çiftin ayrılmasına sebep olur.</strong></p>

KONUSU

Kazım Efendi (Münir Özkul) ve Saadet Hanım (Adile Naşit) turşuculuk yapan kendi hâlinde bir çifttir. Altı çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak turşu suyu yüzünden kavga etmektedirler. Bir gün yine turşunun limonla mı yoksa sirke ile mi yapıldığı konusunda alevlenen kavga, çiftin ayrılmasına sebep olur.

<p>Kazım Efendi üç çocuğunu alır ve evi terk ederken, Saadet Hanım diğer üç çocuğu alır ve çift boşanır. Yıllar sonra ayrılan kardeşler tesadüf eseri birbirlerini bulur ve bir araya gelmek isterler. <em>Ancak yıllardır anne ve babaları dargın olduğu için bu o kadar da kolay olmayacaktı.</em><br></p>

Kazım Efendi üç çocuğunu alır ve evi terk ederken, Saadet Hanım diğer üç çocuğu alır ve çift boşanır. Yıllar sonra ayrılan kardeşler tesadüf eseri birbirlerini bulur ve bir araya gelmek isterler. Ancak yıllardır anne ve babaları dargın olduğu için bu o kadar da kolay olmayacaktı.

<p><strong>OYUNCULAR&nbsp;</strong></p><p>* Münir Özkul - Kazım Efendi</p><p>* Adile Naşit - Saadet Hanım</p><p>* Şener Şen - Ziya</p><p>* Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım</p><p>* Ayşen Gruda - Nilgün</p><p>* Ahmet Sezerel - Uğur</p><p>* Oya Aydoğan - Zeynep</p><p>* İhsan Yüce - Nazif Efendi</p><p>* Ali Sururi - Halis Bey</p><p>* Gülşen Gürsoy - Mehtap</p><p>* Feridun Şavlı - Yaşar</p><p>* Ahmet Arıman - Ömer</p><p>* Yaman Coşkun - Ahmet</p><p>* Tamer Şahin - Mehmet</p><p>* Necati Aslan - Tuncay</p><p>* Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki adam</p><p>* Ekrem Dümer - Komiser</p><p>* Doğu Erkan - Uğur'un Annesi</p><p>* Yaşar Şener - Nikâh Memuru</p><p>* Nuri Tuğ - Kamil</p><p>* Gökhan Mete - Ahmet'in Patronu Hüseyin</p><p>* Cevdet Arıkan - Mehtap'ın 8. Erkek Arkadaşı</p>

OYUNCULAR 

* Münir Özkul - Kazım Efendi

* Adile Naşit - Saadet Hanım

* Şener Şen - Ziya

* Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım

* Ayşen Gruda - Nilgün

* Ahmet Sezerel - Uğur

* Oya Aydoğan - Zeynep

* İhsan Yüce - Nazif Efendi

* Ali Sururi - Halis Bey

* Gülşen Gürsoy - Mehtap

* Feridun Şavlı - Yaşar

* Ahmet Arıman - Ömer

* Yaman Coşkun - Ahmet

* Tamer Şahin - Mehmet

* Necati Aslan - Tuncay

* Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki adam

* Ekrem Dümer - Komiser

* Doğu Erkan - Uğur'un Annesi

* Yaşar Şener - Nikâh Memuru

* Nuri Tuğ - Kamil

* Gökhan Mete - Ahmet'in Patronu Hüseyin

* Cevdet Arıkan - Mehtap'ın 8. Erkek Arkadaşı

<p><strong>YAPIM AŞAMASI VE ÇEKİM YERLERİ</strong></p><p><strong>Nisan 1978 yılında gösterime giren filmin çekimleri 26 gün içerisinde tamamlandı.&nbsp;</strong></p><p>Kazım Efendi ve Saadet Hanım'ın birlikte işlettiği ve filmin başında görülen turşucu dükkânı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin <em>Cihangir semtinde</em> bulunuyor ve günümüzde de turşucu dükkânı olarak faaliyet gösteriyor.&nbsp;</p>

YAPIM AŞAMASI VE ÇEKİM YERLERİ

Nisan 1978 yılında gösterime giren filmin çekimleri 26 gün içerisinde tamamlandı. 

Kazım Efendi ve Saadet Hanım'ın birlikte işlettiği ve filmin başında görülen turşucu dükkânı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Cihangir semtinde bulunuyor ve günümüzde de turşucu dükkânı olarak faaliyet gösteriyor. 

<p>Saadet Hanım ve Kazım Efendi'nin ayrıldıktan sonra ilk kez yüz yüze görüştükleri ve filmde Sarıyer ve Samatya'nın ortası olarak gösterilen park, Beşiktaş'ın Bebek semtindeki<em> Bebek Parkı.</em>&nbsp;</p><p>Çocukların açlık grevi yaptığı yer Taksim Meydanı'nda bulunan Gezi Parkı'nın güney girişi iken, Saadet Hanım'ın boşandıktan sonra açtığı turşucu dükkânı çekimleri ise Üsküdar'ın İcadiye semtinde gerçekleştirildi.</p>

Saadet Hanım ve Kazım Efendi'nin ayrıldıktan sonra ilk kez yüz yüze görüştükleri ve filmde Sarıyer ve Samatya'nın ortası olarak gösterilen park, Beşiktaş'ın Bebek semtindeki Bebek Parkı. 

Çocukların açlık grevi yaptığı yer Taksim Meydanı'nda bulunan Gezi Parkı'nın güney girişi iken, Saadet Hanım'ın boşandıktan sonra açtığı turşucu dükkânı çekimleri ise Üsküdar'ın İcadiye semtinde gerçekleştirildi.

<p><em>2 Şubat 2020’de Show TV’de yayınlanan filmde bazı sahneler sansürlendi.</em> </p><p>Ziya karakterini canlandıran Şener Şen ile Kazım karakterini oynayan Münir Özkul arasında geçen “İçişleri bakanı arkadaşımdır, çok sıkışırsam ona telefon ederdim” diyaloğu kesildi.</p><p>Filmin yayınlandığı dönemde İçişleri Bakanı Millî Selamet Partisi mensubu Korkut Özal idi. Ayrıca filmin son kısımlarında Taksim Meydanı’nda bulunan Gezi Parkı’na çıkan merdivenlerde oturma eylemi ve açlık grevi yapan ailenin çocuklarının önünde oturduğu anıtta yazan İlerici Gençler Derneğinin kısaltması olan “İGD” harfleri kapatıldı.</p><p>Filmin bilinen repliklerinden birisi olan ve Ziya'nın jilet satmaya çalıştığı sahnede söylediği "..İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pelé, Beckenbauer, Kaleci Maier, Nadia Comăneci, Brigitte Bardot, Fenerbahçeli Cemil..Hepsi şöhretlerini bu bıçağa borçlular" kısmında geçen Romanyalı Olimpiyat jimnastikçi Nadia Comăneci daha sonra Türkiye'de katıldığı bir etkinlikte filmde adının geçtiğinden haberdar olmuştur.</p>

2 Şubat 2020’de Show TV’de yayınlanan filmde bazı sahneler sansürlendi.

Ziya karakterini canlandıran Şener Şen ile Kazım karakterini oynayan Münir Özkul arasında geçen “İçişleri bakanı arkadaşımdır, çok sıkışırsam ona telefon ederdim” diyaloğu kesildi.

Filmin yayınlandığı dönemde İçişleri Bakanı Millî Selamet Partisi mensubu Korkut Özal idi. Ayrıca filmin son kısımlarında Taksim Meydanı’nda bulunan Gezi Parkı’na çıkan merdivenlerde oturma eylemi ve açlık grevi yapan ailenin çocuklarının önünde oturduğu anıtta yazan İlerici Gençler Derneğinin kısaltması olan “İGD” harfleri kapatıldı.

Filmin bilinen repliklerinden birisi olan ve Ziya'nın jilet satmaya çalıştığı sahnede söylediği "..İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pelé, Beckenbauer, Kaleci Maier, Nadia Comăneci, Brigitte Bardot, Fenerbahçeli Cemil..Hepsi şöhretlerini bu bıçağa borçlular" kısmında geçen Romanyalı Olimpiyat jimnastikçi Nadia Comăneci daha sonra Türkiye'de katıldığı bir etkinlikte filmde adının geçtiğinden haberdar olmuştur.

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