Tatlı bir nostaljiye kapılacağınız unutulmaz film Neşeli Günler
Neşeli Günler, yönetmenlik koltuğunda Orhan Aksoy'un oturduğu, yapımcılığını Ertem Eğilmez'in üstlendiği, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı 1978 yapımı komedi türündeki sinema filmi. Başrollerini Münir Özkul ve Adile Naşit'in turşucu rolünde oynadığı film, geçimsiz bir çiftin ayrılmasını ve sonrasında gelişen olayları komik bir dille anlatıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Şener Şen, Ayşen Gruda, Oya Aydoğan, Ahmet Sezerel, Mürüvvet Sim ve İhsan Yüce gibi isimler yer aldı.
KONUSU
Kazım Efendi (Münir Özkul) ve Saadet Hanım (Adile Naşit) turşuculuk yapan kendi hâlinde bir çifttir. Altı çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak turşu suyu yüzünden kavga etmektedirler. Bir gün yine turşunun limonla mı yoksa sirke ile mi yapıldığı konusunda alevlenen kavga, çiftin ayrılmasına sebep olur.
OYUNCULAR
* Münir Özkul - Kazım Efendi
* Adile Naşit - Saadet Hanım
* Şener Şen - Ziya
* Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım
* Ayşen Gruda - Nilgün
* Ahmet Sezerel - Uğur
* Oya Aydoğan - Zeynep
* İhsan Yüce - Nazif Efendi
* Ali Sururi - Halis Bey
* Gülşen Gürsoy - Mehtap
* Feridun Şavlı - Yaşar
* Ahmet Arıman - Ömer
* Yaman Coşkun - Ahmet
* Tamer Şahin - Mehmet
* Necati Aslan - Tuncay
* Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki adam
* Ekrem Dümer - Komiser
* Doğu Erkan - Uğur'un Annesi
* Yaşar Şener - Nikâh Memuru
* Nuri Tuğ - Kamil
* Gökhan Mete - Ahmet'in Patronu Hüseyin
* Cevdet Arıkan - Mehtap'ın 8. Erkek Arkadaşı
YAPIM AŞAMASI VE ÇEKİM YERLERİ
Nisan 1978 yılında gösterime giren filmin çekimleri 26 gün içerisinde tamamlandı.
Kazım Efendi ve Saadet Hanım'ın birlikte işlettiği ve filmin başında görülen turşucu dükkânı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Cihangir semtinde bulunuyor ve günümüzde de turşucu dükkânı olarak faaliyet gösteriyor.
Saadet Hanım ve Kazım Efendi'nin ayrıldıktan sonra ilk kez yüz yüze görüştükleri ve filmde Sarıyer ve Samatya'nın ortası olarak gösterilen park, Beşiktaş'ın Bebek semtindeki Bebek Parkı.
Çocukların açlık grevi yaptığı yer Taksim Meydanı'nda bulunan Gezi Parkı'nın güney girişi iken, Saadet Hanım'ın boşandıktan sonra açtığı turşucu dükkânı çekimleri ise Üsküdar'ın İcadiye semtinde gerçekleştirildi.
2 Şubat 2020’de Show TV’de yayınlanan filmde bazı sahneler sansürlendi.
Ziya karakterini canlandıran Şener Şen ile Kazım karakterini oynayan Münir Özkul arasında geçen “İçişleri bakanı arkadaşımdır, çok sıkışırsam ona telefon ederdim” diyaloğu kesildi.
Filmin yayınlandığı dönemde İçişleri Bakanı Millî Selamet Partisi mensubu Korkut Özal idi. Ayrıca filmin son kısımlarında Taksim Meydanı’nda bulunan Gezi Parkı’na çıkan merdivenlerde oturma eylemi ve açlık grevi yapan ailenin çocuklarının önünde oturduğu anıtta yazan İlerici Gençler Derneğinin kısaltması olan “İGD” harfleri kapatıldı.
Filmin bilinen repliklerinden birisi olan ve Ziya'nın jilet satmaya çalıştığı sahnede söylediği "..İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pelé, Beckenbauer, Kaleci Maier, Nadia Comăneci, Brigitte Bardot, Fenerbahçeli Cemil..Hepsi şöhretlerini bu bıçağa borçlular" kısmında geçen Romanyalı Olimpiyat jimnastikçi Nadia Comăneci daha sonra Türkiye'de katıldığı bir etkinlikte filmde adının geçtiğinden haberdar olmuştur.
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