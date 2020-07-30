Greenpeace Akdeniz, özellikle koronavirüs sürecinde kullanımı ciddi oranda artan plastik bardak, tabak, çatal, pipet, kaşık gibi tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması için kampanya başlattı. Akdeniz'den alınan derin deniz örneklerinin yüzde 92.8'inde plastik saptandığı vurgulandı. Başlatılan kampanyaya, 500 bine yakın kişi destek verdi.
Greenpeace Akdeniz'in başlattığı 'Tek Kullanımlık Plastikler Yasaklansın' kampanyasında, Avrupa Birliği'nde tek kullanımlık plastiklerin yasaklandığı belirtilerek, Türkiye'de de yasaklanması istendi. Özellikle koronavirüs sürecinde kullanımları ciddi ölçüde artan bardak, tabak, çatal, kaşık, bıçak, pipet, kulak çubuğu gibi tek kullanımlık plastik ürünlerin alternatiflerinin olduğuna dikkat çekildi.
KORONAVİRÜSLE İLGİLİ BİLİMSEL HİÇBİR YANI YOK
Kampanyadaki çağrı şöyle:
“Koronavirüs salgını nedeniyle hijyenin hayati önem taşıdığı günler yaşıyoruz. Ancak kamuoyunda tabak, bardak, çatal, bıçak gibi gereksiz tek kullanımlık plastiklerin hijyenik nedenlerle koronavirüse karşı kullanılması gerektiğine dair bir algı yaratılıyor. Bunun bilimsel hiçbir yanı yok. Biz üzerimize düşen görevi yerine getirerek sosyal mesafeyi koruyalım, ellerimizi yıkayalım. Yetkililerden de toplum ve çevre sağlığını destekleyen sağlık önlemleri almasını talep edelim. Plastikler doğamızı kirletmeye ve dünya üzerinde yaşayan tüm canlıları tehdit etmeye devam ediyor. #plastiktenkurtul. Plastik kirliliğiyle mücadelede kararlı olmak ve birlikte hareket edebilmek çok önemli. Bunun için, bireylere, şirketlere ve devletlere ayrı ayrı görevler düşüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan talebimiz, en gereksizlerden başlayarak tek kullanımlık plastikleri yasaklaması" denildi.
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