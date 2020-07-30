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KORONAVİRÜSLE İLGİLİ BİLİMSEL HİÇBİR YANI YOK

Kampanyadaki çağrı şöyle:

“Koronavirüs salgını nedeniyle hijyenin hayati önem taşıdığı günler yaşıyoruz. Ancak kamuoyunda tabak, bardak, çatal, bıçak gibi gereksiz tek kullanımlık plastiklerin hijyenik nedenlerle koronavirüse karşı kullanılması gerektiğine dair bir algı yaratılıyor. Bunun bilimsel hiçbir yanı yok. Biz üzerimize düşen görevi yerine getirerek sosyal mesafeyi koruyalım, ellerimizi yıkayalım. Yetkililerden de toplum ve çevre sağlığını destekleyen sağlık önlemleri almasını talep edelim. Plastikler doğamızı kirletmeye ve dünya üzerinde yaşayan tüm canlıları tehdit etmeye devam ediyor. #plastiktenkurtul. Plastik kirliliğiyle mücadelede kararlı olmak ve birlikte hareket edebilmek çok önemli. Bunun için, bireylere, şirketlere ve devletlere ayrı ayrı görevler düşüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan talebimiz, en gereksizlerden başlayarak tek kullanımlık plastikleri yasaklaması" denildi.