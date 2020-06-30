<p><p class="MsoNormal">Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde restore edilen asırlık antika traktörler meydana süs oldu.<o:p></o:p></p><br></p>
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde restore edilen asırlık antika traktörler meydana süs oldu.


<p><p class="MsoNormal">Süleymanpaşa Belediyesi, turistik potansiyelinin yanı sıra bir tarım kenti olan Süleymanpaşa’nın bu yönünü öne çıkaracak çalışmalara da imza atıyor. Süleymanpaşa’da modern tarımın uzun geçmişini vurgulamak üzere 100. Yıl Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi girişine yerleştirilen antika traktörün ardından, Hayrabolu Caddesi ile Suna Kan Caddesinin kesiştiği alanda bir antika traktör daha sergilenmeye başlandı.<o:p></o:p></p><br></p>
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Süleymanpaşa Belediyesi, turistik potansiyelinin yanı sıra bir tarım kenti olan Süleymanpaşa’nın bu yönünü öne çıkaracak çalışmalara da imza atıyor. Süleymanpaşa’da modern tarımın uzun geçmişini vurgulamak üzere 100. Yıl Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi girişine yerleştirilen antika traktörün ardından, Hayrabolu Caddesi ile Suna Kan Caddesinin kesiştiği alanda bir antika traktör daha sergilenmeye başlandı.


<p><p class="MsoNormal">Her iki caddede devam eden çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde, Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde restore edilen ikinci antika traktör, oluşturulan platformun üzerine yerleştirilerek vatandaşların beğenisine sunuldu.<o:p></o:p></p><br></p>
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Her iki caddede devam eden çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde, Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde restore edilen ikinci antika traktör, oluşturulan platformun üzerine yerleştirilerek vatandaşların beğenisine sunuldu.


<p><p class="MsoNormal">Antika biçerdöver içinde çalışmalar başladı.<o:p></o:p></p><br></p>
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Antika biçerdöver içinde çalışmalar başladı.


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