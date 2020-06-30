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Süleymanpaşa Belediyesi, turistik potansiyelinin yanı sıra
bir tarım kenti olan Süleymanpaşa’nın bu yönünü öne çıkaracak çalışmalara da
imza atıyor. Süleymanpaşa’da modern tarımın uzun geçmişini vurgulamak üzere
100. Yıl Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi girişine yerleştirilen antika traktörün
ardından, Hayrabolu Caddesi ile Suna Kan Caddesinin kesiştiği alanda bir antika
traktör daha sergilenmeye başlandı.
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