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Süleymanpaşa Belediyesi, turistik potansiyelinin yanı sıra bir tarım kenti olan Süleymanpaşa’nın bu yönünü öne çıkaracak çalışmalara da imza atıyor. Süleymanpaşa’da modern tarımın uzun geçmişini vurgulamak üzere 100. Yıl Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi girişine yerleştirilen antika traktörün ardından, Hayrabolu Caddesi ile Suna Kan Caddesinin kesiştiği alanda bir antika traktör daha sergilenmeye başlandı.