Telefonu çalınan Pucca 'çıplak fotoğraflarını yayınlarız' şantajını ifşa etti

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2022 Çarşamba, 13:32
<p>Pucca ismiyle tanınan yazar Selen Pınar Işık, telefonunun çalındığını ve kendisinden çıplak fotoğraflarının yayınlanmaması için 500 bin TL para istendiğini açıkladı.</p>

Pucca ismiyle tanınan yazar Selen Pınar Işık, telefonunun çalındığını ve kendisinden çıplak fotoğraflarının yayınlanmaması için 500 bin TL para istendiğini açıkladı.

<p>Çıplak fotoğraflarının olmadığını esprili bir dille belirten Pucca, "Yani aklı olan biri beni tehdit edecek olsa, <strong>'Photoshop'suz fotoğraflarını koyarız'</strong> derdi" ifadesini kullanarak şantajcıları tiye aldı.</p>

Çıplak fotoğraflarının olmadığını esprili bir dille belirten Pucca, "Yani aklı olan biri beni tehdit edecek olsa, 'Photoshop'suz fotoğraflarını koyarız' derdi" ifadesini kullanarak şantajcıları tiye aldı.

<p><strong>Pucca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:</strong></p> <p>"8 Haziran gecesi telefonum çalındı arkadaşlar... Sonrasında bana, telefonumda çıplak fotolarımın bulunduğu, ortaya atmamaları karşılığında 500 bin TL istedikleri bir mail geldi. </p>

Pucca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"8 Haziran gecesi telefonum çalındı arkadaşlar... Sonrasında bana, telefonumda çıplak fotolarımın bulunduğu, ortaya atmamaları karşılığında 500 bin TL istedikleri bir mail geldi. 

<p>G..ümün fotosu 500 binmiş diye düşünürken, çıplak foto biriktirmeyecek kadar internet kaşarı olduğum aklıma geldi. Yani aklı olan biri beni tehdit edecek olsa, 'Photoshop'suz fotoğraflarını koyarız' derdi."</p>

G..ümün fotosu 500 binmiş diye düşünürken, çıplak foto biriktirmeyecek kadar internet kaşarı olduğum aklıma geldi. Yani aklı olan biri beni tehdit edecek olsa, 'Photoshop'suz fotoğraflarını koyarız' derdi."

<p>Paylaşımın ardından birçok mesaj aldığını ve birçok kadının aynı sorunla karşılaştığını dile getiren Pucca, şunları söyledi:</p>

Paylaşımın ardından birçok mesaj aldığını ve birçok kadının aynı sorunla karşılaştığını dile getiren Pucca, şunları söyledi:

<p>"Bu arada çıplak fotoğrafları yüzünden tehdit edilen yüzlerce kadın bana yazmış."</p>

"Bu arada çıplak fotoğrafları yüzünden tehdit edilen yüzlerce kadın bana yazmış."

<p>"Arkadaşlar beden sizin bedeniniz, istediğinize göstermekte özgürsünüz. Bunu oraya atmak isteyende sorun var, sizde değil!" </p>

"Arkadaşlar beden sizin bedeniniz, istediğinize göstermekte özgürsünüz. Bunu oraya atmak isteyende sorun var, sizde değil!" 

Pucca Şantaj ifşa

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