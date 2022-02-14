PuCCa takma adıyla tanınan Pınar Işık'tan, eski eşi Osman Karagöz'e 'İyi ki seni boşamışım' çelengi
Gerçek ismi Selen Pınar Işık olan 'PuCCa' takma adlı sosyal medya fenomeni, 2019 yılında oyuncu Osman Karagöz'den boşanmıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ikili, 14 Şubat Sevgililer Günü için yaptığı paylaşımla güldürdü. PuCCa boşandığı eşi Osman Karagöz'e "Çok şükür iyi ki seni boşamışım" yazılı çelenk gönderdi.
Sosyal medya paylaşımları yoğun ilgi gören PuCCa lakaplı Selen Pınar Işık ve eski eşi Serhat Osman Karagöz, yine dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 14 Şubat nedeniyle eski eşine çelenk yollayan PuCCa'ya Serhat Osman Karagöz'den yanıt gecikmedi.
'İYİ Kİ SENİ BOŞAMIŞIM' NOTLU ÇELENK
Pucca, ayrıldığı eşi Serhat Osman Karagöz'e 14 Şubat Sevgililer Günü için "Çok şükür iyi ki seni boşamışım" notlu çelenk gönderdi.
Karagöz yanıt olarak sosyal medya hesabından, "Tamam da çelenk de göndermezsin be. Öldüm sandım. Mahalle cenazem var sandı" ifadesine yer verdi.
OSMAN KARAGÖZ BOŞANMAK İSTEMİYORDU
Osman Karagöz boşanma davasının devam ettiği dönem eşi Selen Pınar Işık'tan boşanmak istemediğini şu sözlerle duyurmuştu:
"Ya hacı biliyorum ben çok iyi bir adam olamadım. Bu konuşmalara nereden başlanır onu da pek çözemiyorum ama bekarken hayatımın kendi içinde en kaybolduğu anda evlendim. Düzenli hayata ayak uydurmam ilk başlarda zaman aldı ya evden çıkmadım ya sosyal oldum ya da çok sosyal olup saçmaladım ortasını bulamadım daha doğrusu. Ben karımı seviyorum ve düzeleceğini biliyorum bu durumun. Biz seninle daha ne yollar aşacağız, başındayız daha dur. Ben ilk sınavda kağıdıma bakabilir miyim aptallığını yapmış olabilirim. Depresyonu anlamadım, değişimine ayak uyduramadım, korktum. Bunu da atlatırız, illet, cazgır, inatçı bir kadın olmana rağmen ben seni böyle seviyorum."
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