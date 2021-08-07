Pucca'nın Ümitcan Uygun'un ağabeyiyle tartışması ortaya çıktı: Ölümle tehdit etmiş!

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 18:09

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun, bu kez de Esra Hankulu'yu kasten öldürme suçundan tutuklandı. Uygun'un abisi Erol Uygun, kardeşi hakkında paylaşım yapan kişilere tehditler savurmuştu.

Ağabey Uygun da kardeşinin tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle tutuklandı.

Uygun'un son olarak fenomen yazar Pucca'ya attığı tehdit mesajları ortaya çıktı.

Önceki gün ikinci kez kadın cinayetinden dolayı gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan kardeşine tepki gösterenleri tehdit eden Erol Uygun, "Medya fareleri ile ben bu olaydan sonra tek tek görüşeceğim. Ne kadar delikanlılar göreceğiz. Hepsine diz çöktüreceğim. Analarından emdikleri sütü haram edeceğim. Köpek gibi gezdireceğim onları tasmayla gezdireceğim sokakta" demişti.

"ÖLMEYİ ÇOK İSTİYORSUN"

Pucca lakaplı Pınar Karagöz ise Erol Uygun'un tehdit paylaşımına tepki gösterdi. Pucca'nın paylaşımını gördükten sonra kardeşi Ümitcan Uygun'un hesabından mesaj atan Erol Uygun, "Neredesin sen nerde? Ölmeyi çok istiyorsun, toz ol buradan" dedi.

Pucca da bunun ardından Ümitcan Uygun'un hesabından yapılan paylaşımlara küfür ederek cevap verdi. Pucca'dan kardeşinin hesabına gelen mesajları hikaye kısmından paylaşan Uygun, "Utanmaz" yazdı.

Erol Uygun'a cevap veren Pucca ise "Arkadaşlar merak etmeyin ben de küfür ettim. Salağa bak bir de 'beni engelledi korkuyorlar' demiş. Nikahıma mı alacağım sünepe engelleyeceğim tabi. Yeter be ondan kork bundan kork" ifadelerini kullandı.