Termometreler 20 dereceyi gösterdi: Turistler Kaputaş Plajı'na akın etti

AA
03 Nisan 2022 Pazar, 14:09
<p>Antalya'nın Kaş ilçesinde turistler, turkuaz renkli denizi ve altın sarısı kumsalıyla ünlü Kaputaş Plajı'nda güzel havada denize girmenin keyfini yaşadı.<br></p>

Antalya'nın Kaş ilçesinde turistler, turkuaz renkli denizi ve altın sarısı kumsalıyla ünlü Kaputaş Plajı'nda güzel havada denize girmenin keyfini yaşadı.

<p>Havanın 20, deniz suyu sıcaklığının ise 16 dereceye kadar yükseldiği Kaş ilçesinde, güneşli hava nedeniyle plajlarda hareketlilik başladı.<br></p>

Havanın 20, deniz suyu sıcaklığının ise 16 dereceye kadar yükseldiği Kaş ilçesinde, güneşli hava nedeniyle plajlarda hareketlilik başladı.

<p>Kaputaş Plajı'na gelen tatilciler, turkuaz renkli denizde yüzerek güzel havanın keyfini çıkardı, bazıları da kumsalda güneşlendi.<br></p>

Kaputaş Plajı'na gelen tatilciler, turkuaz renkli denizde yüzerek güzel havanın keyfini çıkardı, bazıları da kumsalda güneşlendi.

<p>Sahil boyunca yürüyüş yapmayı tercih edenler, plajı arkalarına alarak öz çekim yaptı.<br></p>

Sahil boyunca yürüyüş yapmayı tercih edenler, plajı arkalarına alarak öz çekim yaptı.

<p>Bu arada, Kaş Belediyesi Kaputaş Sosyal Tesisleri'nin de kapılarını misafirlerine açtığı belirtildi.<br></p>

Bu arada, Kaş Belediyesi Kaputaş Sosyal Tesisleri'nin de kapılarını misafirlerine açtığı belirtildi.

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