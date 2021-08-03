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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde ezeli rakibi Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetmişti. Bronz madalya için mindere çıkan Kayaalap, İranlı Amin Mirzazadeh'yi 7-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
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