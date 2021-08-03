<p>Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen olimpiyatlarda Türk sporcular 6 madalya kazandı.&nbsp;</p>
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen olimpiyatlarda Türk sporcular 6 madalya kazandı. 

<p>Milli sporcu Mete Gazoz, okçuluk branşında altın madalya kazanarak Türkiye'ye&nbsp; olimpiyatlardaki ilk altın madalyayı kazandı.&nbsp;</p>
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Milli sporcu Mete Gazoz, okçuluk branşında altın madalya kazanarak Türkiye'ye  olimpiyatlardaki ilk altın madalyayı kazandı. 

<p>Milli güreşçimiz Yasemin Adar, 76 kiloda Kırgızistanlı rakibi Aiperi Medet Kyzy’i tuşla mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı.</p>
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Milli güreşçimiz Yasemin Adar, 76 kiloda Kırgızistanlı rakibi Aiperi Medet Kyzy’i tuşla mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı.

<p>2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde ezeli rakibi Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetmişti. Bronz madalya için mindere çıkan Kayaalap, İranlı Amin Mirzazadeh'yi 7-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.</p>
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde ezeli rakibi Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetmişti. Bronz madalya için mindere çıkan Kayaalap, İranlı Amin Mirzazadeh'yi 7-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

<p>2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.</p>
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2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.

<p>Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.</p>
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Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.

<p>Erkekler artistik cimnastik paralel aleti finalinde bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, cimnastik dalında Türkiye olimpiyat tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı.</p>
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Erkekler artistik cimnastik paralel aleti finalinde bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, cimnastik dalında Türkiye olimpiyat tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı.

<p>Daha önce olimpiyatlarda Güreş, atletizm, tekvando, boks, halter ve judo branşlarında madalya kazanmayı başaran Türkiye, madalya koleksiyonuna iki yeni dal daha ekledi.&nbsp;</p>
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Daha önce olimpiyatlarda Güreş, atletizm, tekvando, boks, halter ve judo branşlarında madalya kazanmayı başaran Türkiye, madalya koleksiyonuna iki yeni dal daha ekledi. 

<p>Ferhat Arıcan'ın cimnastik ve Mete Gazoz'un okçuluk alanında getirdiği madalyalar, Türkiye olimpiyat tarihinde kendi branşlarında kazanlılan ilk madalyalar olarak tarihe geçti.&nbsp;</p>
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Ferhat Arıcan'ın cimnastik ve Mete Gazoz'un okçuluk alanında getirdiği madalyalar, Türkiye olimpiyat tarihinde kendi branşlarında kazanlılan ilk madalyalar olarak tarihe geçti. 

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