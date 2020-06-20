Prof. Dr. Ceyhan, "Normalde bir kişinin ağzından
soluma, konuşma, öksürük ya da hapşırık ile çıkan damlacıkların 1,5 metre
gittiğini düşünüp sosyal mesafeyi 1,5 olarak öngörüyoruz. Örneğin klima
olduğunda bu 3 metre, 4 metreye kadar götürebiliyor. Teorik olarak
düşündüğünüzde bir otobüsün ya da metronun geçişi sırasına olan hava akımı
böyle bir şeye neden olabilir diye düşünülebilir. Ama bu bir kişinin çalışıp
gösterdiği bir şey değil, 'ne kadar sürüklüyor, ne kadar götürüyor' diye. Bir
de şunu da unutmamak lazım; bunun olabilmesi için o bulunan yerde mutlaka virüs
taşıyan birinin olması lazım. Konuşma ya da solunum ile ağzından çıkan
damlacıklar ile bu biraz daha küçük bir ihtimal. Ama eğer öksürmüş, hapşırmış,
etrafa bol miktarda o ortama damlacık çıkarmış ise bu biraz daha teorik anlamda
mümkün olacak bir şey" dedi.
Prof. Dr. Ceyhan, toplu taşıma kullanırken dikkat
edilmesi gerekenlere ilişkin, "Öngörmediğimiz bu tip riskler yüzünden sadece
maske ya da sadece mesafeye dikkat etmek yeterli koruyuculuğu sağlamıyor. O
yüzden 'hem maske hem mesafe kuralına uymak lazım' diyoruz. Yapılan çalışmalar
gösteriyor ki sadece maske takarsanız yüzde 82 koruyabiliyor, maske takmaz
sadece mesafe kuralına uyarsanız yüzde 82 koruyor. İkisini birden yapınca yüzde
97 koruyor. Biz ne kadar bunu 'damlacıklar dışında küçük partiküllerle
taşınmıyor' desek de bu çok emin olduğumuz bir konu değil. Özellikle öksürme,
hapşırma sırasında çok bol miktarda virüs ortaya saçılıyor, bu küçük
partiküller için de olabileceği düşünülüyor. Kalabalık ortamlarda bulunacaksak
eğer mümkün olduğu kadar mesafeyi korumaya dikkat etmek gerek. Maske mutlaka
takmak gerekir. O ortamda bir kişinin bile maskesiz olması o kişinin virüs taşıması
halinde ciddi bir risk doğuracaktır. Hele böyle ekstra riski arttıran faktörler
çıkarsa hava akımı gibi bunlar mutlaka o riski daha da artıracaktır" diye
konuştu.
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