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Tour de France’in resmi hesabı üzerinden yapılan paylaşımda kazaya ilişkin şu ifadeler kullanıldı: “Seyircilerin yol kenarında olmasından dolayı son derece memnunuz. Ancak turun başarılı bir şekilde yapılabilmesi için bisikletçilerin güvenliğine saygı gösterin. Bir fotoğrafta görünmek ya da televizyona çıkmak için her şeyi riske atmayın.”
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