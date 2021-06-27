<p>Yol bisikletinin en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu’nun (Tour de France) ilk etabı dün tamamlandı.&nbsp;<br></p>
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Yol bisikletinin en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu’nun (Tour de France) ilk etabı dün tamamlandı. 

<p>Fransa’nın batısında yer alan Brest şehri ve Landerneau bölgesi arasında düzenlenen ilk etabı Deceuninck -Quick- Step takımından Julian Alaphilippe kazandı. 197,8 kilometrelik ilk etabı 4 saat 39 dakika 5 saniyede tamamlayan Fransız bisikletçi, sarı mayonun sahibi oldu.<br></p>
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Fransa’nın batısında yer alan Brest şehri ve Landerneau bölgesi arasında düzenlenen ilk etabı Deceuninck -Quick- Step takımından Julian Alaphilippe kazandı. 197,8 kilometrelik ilk etabı 4 saat 39 dakika 5 saniyede tamamlayan Fransız bisikletçi, sarı mayonun sahibi oldu.

<p>Etabın son 50 kilometresinde yarışa kaza sebebiyle ara verildi. Alman bisikletçi Tony Martin, yarışı takip eden bir seyircinin tuttuğu pankarta çarptı ve sonrasında arkasındaki bisikletçilerin de kaza yapmasına neden oldu.</p>
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Etabın son 50 kilometresinde yarışa kaza sebebiyle ara verildi. Alman bisikletçi Tony Martin, yarışı takip eden bir seyircinin tuttuğu pankarta çarptı ve sonrasında arkasındaki bisikletçilerin de kaza yapmasına neden oldu.

<p>28 yaşındaki Jasha Sütterlin, kazada ciddi bir şekilde sakatlanırken etabı tamamlayamadı ve çekilmek zorunda kaldı. İlk etabın galibi Julian Alaphilippe ise kazaya karışan bisikletçiler arasında yer almadı.</p>
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28 yaşındaki Jasha Sütterlin, kazada ciddi bir şekilde sakatlanırken etabı tamamlayamadı ve çekilmek zorunda kaldı. İlk etabın galibi Julian Alaphilippe ise kazaya karışan bisikletçiler arasında yer almadı.

<p>Tour de France’in resmi hesabı üzerinden yapılan paylaşımda kazaya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:&nbsp;“Seyircilerin yol kenarında olmasından dolayı son derece memnunuz. Ancak turun başarılı bir şekilde yapılabilmesi için bisikletçilerin güvenliğine saygı gösterin. Bir fotoğrafta görünmek ya da televizyona çıkmak için her şeyi riske atmayın.”</p>
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Tour de France’in resmi hesabı üzerinden yapılan paylaşımda kazaya ilişkin şu ifadeler kullanıldı: “Seyircilerin yol kenarında olmasından dolayı son derece memnunuz. Ancak turun başarılı bir şekilde yapılabilmesi için bisikletçilerin güvenliğine saygı gösterin. Bir fotoğrafta görünmek ya da televizyona çıkmak için her şeyi riske atmayın.”

<p>Fransa Bisiklet Turu’nun 183,5 kilometrelik ikinci etabı bugün Perros-Guirec - Mûr de Bretagne bölgeleri arasında gerçekleştirilecek.&nbsp;</p>
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Fransa Bisiklet Turu’nun 183,5 kilometrelik ikinci etabı bugün Perros-Guirec - Mûr de Bretagne bölgeleri arasında gerçekleştirilecek. 

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