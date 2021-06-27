EURO 2020 | Hollanda-Çekya maçı saat kaçta, nerede, hangi kanalda?
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda günün ilk maçında Hollanda, Çekya ile karşı karşıya gelecek.
C Grubu’nu dokuz puanla lider tamamlayan Hollanda ve en iyi 4 üçüncüden biri olarak bir üst tura çıkan Çekya, bugün Macararistan’daki Puskas Arena’da çeyrek final mücadelesi verecek.
19.00’da başlayacak maçı Sergei Karasev yönetecek. Yardımcılıklarını ise Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin üstlenecek.
Grupta oynadığı üç maçı da kazanan Hollanda bu maçlarda sekiz gol atıp kalesinde 2 gol gördü. İngiltere’nin grubunda yer alan Çekya ise İskoçya maçını kazandıktan sonra Hırvatistan’la berabere kalırken, İngiltere’ye mağlup oldu. Çekya bu maçlarda 3 gol kaydederken 2 gol yedi.
Hollanda muhtemel 11: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Malen
Çekya muhtemel 11: Vaclík; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderábek; Soucek, Holeš; Masopust, Darida, Jankto; Schick
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