EURO 2020 | Belçika-Portekiz maçı saat kaçta, nerede, hangi kanalda?

27 Haziran 2021 Pazar, 09:50

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda son şampiyon Portekiz ve turnuvanın favorilerinden Belçika çeyrek final bileti almak için Estadio Olimpico de Sevilla’da mücadele edecek.

22.00’de başlayacak maçı Felix Brych yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak.

Gruptaki tüm maçlarını kazanan Belçika, bu karşılaşmalarda yedi gol atarken iki maçta kalesini gole kapattı.

Fransa ve Almanya ile aynı grupta yer alan Portekiz ise attığı yedi golle son 16’ya kalan takımlar arasında en çok gol atan takımlardan biri olurken kalesinde dört gol gördü.

Belçika muhtemel 11: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, T. Hazard; Carrasco, Lukaku, E. Hazard

Portekiz muhtemel 11: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Palhinha, Renato Sanches, João Moutinho; Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota